Jak BRICS odchází od dolaru. Názor

Během posledního summitu BRICS podporovaly země unie myšlenku zavedení jednotného platebního systému, tedy alternativy k SWIFT, pro následné provádění plateb v národních měnách.

Význam zemí BRICS ve světovém obchodu výrazně vzrostl. Za 15 let se objem podnikových transakcí v zemích unie 15krát zvýšil z 26,5 miliard dolarů na 388 miliard dolarů. BRICS představuje více než 17 % mezinárodního obchodu a více než 20 % přímých zahraničních investic. Současně se snižuje podíl plateb mezi zeměmi v dolarech. Jak uvedl lídr Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev, v Rusku například podíl dolaru na platbách zahraničního obchodu klesl za pět let z 92 % na 50 % a rubl se zvýšil z 3 % na 14 %.

„Iniciativy, jako jsou platby v národních měnách, by měly pomoci zjednodušit obchodní postupy. O této otázce se aktivně diskutuje, s Čínou to však ne vždy jde rychle. Je jasné, proč Číňané nespěchají. Protože to zvlášť nepotřebovali. Platby v národních měnách jsou koneckonců nástrojem k překonání omezení sankcí. Jakmile Číňané sami cítili, že by se jich to mohlo dotknout, když to je překážkou transakcí, nemyslí na objemy a obrat, a mají o to velký zájem.“

V této situaci země BRICS uvažují o zavedení vlastního platebního systému, který by byl alternativou k SWIFT, a který by sloužil k platbám v národních měnách. Současný postup provádění zahraničních plateb prostřednictvím SWIFT znepokojuje mnohé: protože SWIFT je řízen Spojenými státy, lze tento systém použít jako nástroj politického tlaku. Například Spojené státy již odpojily Írán od SWIFT, což vedlo k poklesu HDP a exportu země, ke zvýšení inflace a devalvaci národní měny. Washington pravidelně hrozí , že odpojí od společnosti SWIFT i Rusko. Čína určitou dobu nespěchala s dedolarizací a přechodem na alternativní platební systémy. Obchodní konflikt se Spojenými státy však ukázal, že spoléhání se na americkou finanční infrastrukturu je velmi riskantní, říká Natalja Stapranová.

Vlastní platební systém se však v Číně objevil již v roce 2015. Jedná se o mezinárodní platební systém CIPS. Nyní je k němu připojeno více než 20 místních a zahraničních bank. Tento systém umožňuje provádět přímé přeshraniční platby v RMB. Není nutno zakládat korespondentské účty NOSTRO. Výsledkem je snížení nákladů a doby transakce. Rusko má podobné řešení, a to systém přenosu finančních zpráv (SPFS). Není to tak dávno, co se uvádělo, že Indie pracuje na podobném systému.

Vzhledem k tomu, že země BRICS již dosáhly svých vlastních platebních systémů, bylo na posledním summitu v Brazílii navrženo spojení sil a vytvoření jediného alternativního mechanismu vzájemných plateb. Sdělil to ředitel Odboru mezinárodních finančních vztahů Ministerstva financí RF Andrej Bokarev.

„Minulý rok tuto myšlenku navrhli naši brazilští kolegové v podobě vytvoření přeshraničního platebního systému BRICS. Zároveň šlo o to, aby se minimalizovalo zapojení mechanismů souvisejících se zakládáním korespondentských účtů našich komerčních bank. A také, aby pro provedení takové operace došlo k maximalizaci příležitostí nabízených národními centrálními bankami našich zemí. Téma si zaslouží maximální pozornost a nemohu říci, že bychom slyšeli nedostatečně zaujaté poznámky od někoho z účastníků. Další otázkou je, že téma není jednoduché a vyžaduje řadu řešení. Je třeba říci, že taková otázka nemůže být řešena pouze silami nebo z podnětu vnitrostátních regulačních orgánů. Měl by také existovat pohyb zdola a zájem účastníků samotných operací. Jedná se především o banky a společnosti v našich zemích. A musí existovat jasná poptávka a zájem o vytvoření takových systémů. Jinak to bude mechanismus, který bude nedostatečně vyžádán.“

Podle slov úředníka probíhá nyní hledání struktur, které jsou vzájemně přijatelné pro všechny členské země BRICS, což umožní vytvoření daného systému.

„Z pohledu ruské strany by jedním z prvních kroků mohlo být vytvoření systému pro přenos zpráv o finančních transakcích, tedy analog SWIFT. Co se již používá v Rusku a u některých našich smluvních stran. Zde uvažujeme o rozšíření takového schématu na celou pětku. Dále budeme hovořit o implementaci všech ostatních složek vzájemných propočtů.“

Poptávka po takových systémech ze strany účastníků trhu bude o to větší, čím pohodlněji se bude používat jako alternativa SWIFT. K tomu nestačí jen zvýšení objemu obchodu, ale také potřebujete pohodlné rozhraní. Bilaterálně se věci vyvíjejí. Na podzim bylo oznámeno, že Rusko a Čína by mohly propojit své dva národní systémy pro provádění vzájemných propočtů a obejít SWIFT. Pro platby mezi ruskými organizacemi a jejich protistranami v Číně lze dva systémy propojit pomocí síťových bran. Síťové brány budou kódovat platební zprávy z jednoho platebního systému do druhého. Obě strany tedy budou pracovat na platformě, která je pro ně vhodná, aniž by došlo k potížím. Nic však nebrání harmonizaci systému pro ostatní účastníky BRICS.