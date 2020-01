Bulharský poslanec sdělil, jak Evropský parlament uráží daňové poplatníky

„Přítomnost tolika lidí, tolika zástupců ve čtvrtek, v pracovní den, je urážkou pro daňové poplatníky a zklamáním pro všechny, kteří přijdou za prací do Evropského parlamentu. Je třeba to změnit – buď zrušit schůzi ve čtvrtek po obědě, nebo vyplácet peníze na konci schůzky, nebo zaplatit pouze za půl dne,“ sdělil svůj názor směrem k předsedovi parlamentu.

Během svého projevu politik upozornil na nebezpečí 3D tisku: mluvíme především o tvorbě zbraní.

„Je nezodpovědné, když nemorální lidé mají volný přístup k těmto zbraním tak, že je hledají několik minut na internetu. V praxi nelze takové zbraně vysledovat a odhalit, může je získat každý zločinec nebo terorista,“ vysvětlil europoslanec.

Problém zločinů

Na pozadí toho vypadají omezení nákupu osobních, sportovních či loveckých zbraní nesmyslně.

„V mé zemi, v Bulharsku, existuje obrovský problém domácích zločinů ze strany nesocializovaných marginalizovaných skupin. Pro řadu obyvatel malých měst, kteří nemají policejní ochranu, je vlastnictví osobních zbraní jediným způsobem, jak chránit svou rodinu. Chci vám připomenout, že jediný, kdo dokáže zastavit zlého muže se zbraní, je dobrý člověk se zbraní,“ řekl politik.

Jelikož se ukázalo, že Dzhambazki je zapleten ve skandálu řízení pod vlivem alkoholu, uživatelé jeho slova o dobrých a špatných majitelích zbraní neignorovali.

„A. Dzhambazki: Jediný, kdo dokáže zastavit špatného člověka, který řídí opilý, je dobrý člověk, který řídí opilý.“

Vlajky na půdě europarlamentu

V Evropském parlamentu došlo před pár dny k novému zákazu. Na jeho půdě se totiž před nedávnem řešilo , zda mohou mít europoslanci na stolech vlaječky států, které reprezentují. Předseda Evropského parlamentu David Sassoli vydal v pondělí 12. ledna svévolné rozhodnutí o tom, že státní vlajky na stole se zakazují.

Situaci popsal kromě jiných europoslanec za SPD Ivan David. Vysvětlil, že předseda parlamentu David Maria Sassoli rozhodl o tom, že se nebudou již používat malé státní vlajky na stolech europoslanců. Dodal, že jako důvod uvedl, že na stolech nemají být „banery“. Poté europoslanec uvedl, že prozkoumali podrobně rozhodnutí Sassoliho a zjistili, že je protiprávní.

V neposlední řadě popsal ještě situaci, která následovala poté, co si přinesl do sálu náhradní vlaječku. Byl vyzván, aby symbol sundal, jelikož rozhodnutí zakazuje, aby byla vlajka na stole. David však stále trval na svém. Poté nařídil předsedající poslancům, aby vlajky ze stolu sundali. Dokud to neudělají, nebude pokračovat jednání a hlasování. David dále vysvětluje, že Marco Zanni z frakce Identity a demokracie sdělil, že je požadavek protiprávní. Europoslanec dodává, že ještě nějakou dobu trvalo dohadování o vlaječkách, nicméně předsedající spustil další jednání a hlasování o rezolucích.