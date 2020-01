Krutost francouzské policie. „Té zvůle a beztrestnosti někteří policisté využívají“

Přinášíme interview, které Sputniku poskytl esejista a představitel žlutých vest Philippe Pascot.

„Případy nepřípustného chování byly spatřeny nebo zaznamenány,“ protože mohou „podkopat důvěru a poskvrnit čest“ policie. „Žádná shovívavost nesmí být,“ prohlásil Emmanuel Macron 15. ledna v průběhu své cesty do Pau. Podobné výroky z úst prezidenta jsou vzácností. Francouzský předák je učinil na pozadí toho, že se v posledních dnech objevují na sociálních sítích stále častěji videozáznamy, které ukazují krutost policistů.

„Neříkám, že všichni policisté jsou fašisté a zločinci. Říkám, že když máme povolenou zvůli a beztrestnost, někteří policisté toho využívají.“

Sputnik natočil interview s Philippem Pascotem, autorem knihy Státní lež (Mensonges d’État, nakladatelství Max Milo) a stoupencem žlutých vest. Kritizuje metody některých policistů, nejvíce ale rozkazy, které dává policejní vedení, a také postoj vlády.

Nehledě na opakované případy policejního násilí, vychází každou sobotu do ulic velké množství protestujících, zdůrazňuje Philippe Pascot.

„Nehledě na případy násilí, nehledě na vypíchnuté oči, vykroucené ruce a opakované bití, je v ulicích stále ještě spousta lidí. Je jich stále více. Místo toho, aby se to uklidňovalo, to jen přilévá olej do ohně. Například ten slzný plyn. Býval jsem na protestních akcích, kde z toho plynu vás jen škrábalo v krku, a teď se z toho nemůžete čtrnáct dní zotavit… Je divné, že skuteční zločinci, ti, kteří házejí kameny na policisty, nebývají nikdy potrestáni.“

Philippe Pascot kritizuje prohlášení Emmanuela Macrona, který je podle jeho názoru příliš shovívavý k případům policejního násilí a nechává je nepotrestané.

„Už rok tomu nadržuje. Je příliš shovívavý k Benallovi. Je příliš shovívavý ke svým ministrům, kteří nadělali bot, a on je hájí. Chce, aby mu lidé věřili. Tak ať začne něco dělat! Malé pány samozřejmě potrestají, z toho ale nic nebude. Ti jen plnili rozkazy, dělali, co jim bylo nařízeno – ‚jen do toho, bijte demonstranty‘. A bili. Chtěl bych tomu věřit. Chtěl bych, aby (Macron) nezaujímal tak pohrdavý postoj k lidu.“