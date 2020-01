„Chceme spojence, který nám záměrně lže?“ Reakce na zprávy o lži USA ohledně situace v Afghánistánu pokračují

Dříve jsme informovali o tom, že americký deník The Washington Post v prosinci přišel s informacemi o lžích amerických politiků ohledně konfliktu v Afghánistánu a reálné situaci v zemi. Ve svých zprávách se deník odvolával na údaje, které dostal od amerických úřadů, včetně Úřadu generálního inspektora USA pro rekonstrukci Afghánistánu pod vedením Johna Sopko.

Sopko a jeho agentura měli prostudovat příčiny neúspěchů USA v Afghánistánu. 15. ledna Sopko promluvil před výborem pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů USA.

„Téměř od mé první cesty sem (do Afghánistánu, pozn. red.) docházelo k neshodě mezi tím, co Agentura pro mezinárodní rozvoj (pozn. státní agentura USA), stát a ministerstvo obrany říkali o tom, co se děje (v Afghánistánu, pozn. red.), a tím, co jsem já a můj personál viděli na zemi,“ pronesl Sopko, když komentoval informace The Washington Post. Sopko také zdůraznil, že se zabývá rekonstrukční činností, nikoliv oblastí bojování.

„V otázce Afghánistánu je cítit zápach lživosti…lživosti a namyšlenosti,“ dodal.

Reakce českých politiků

Ještě v lednu před tím, než zprávy The Washington Post okomentoval v americkém Kongresu Sopko, svou reakci zveřejnil poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček.

„Přátelé, další ze zpráv, že západní politika je postavena na lži! A tomu my sloužíme. Ještě věříte, že se v Afghánistánu bojuje a umírá za ČR?“ napsal na Facebook.

K této reakci v sobotu dodal politik další post, ve kterém zažertoval, že musí jít o fake news.

„Přece by USA, naši spojenci, pro které jsme ochotni prolévat krev našich vojáků, nelhali nám a také sami sobě. Vždyť i pan prezident přeci tvrdí, že tam bojují za svobodu a bezpečnost celé Evropy. Jen tedy nevím, proč se ta bezpečnost za těch 18 let tak katastroficky zhoršila, a že některé země západu už stojí na prahu občanské války. Jestli oni nám nelžou i u nás doma?“ sdělil Ondráček.

Svou reakci na Facebook zveřejnila i česká politička za SPD Karla Maříková.

„Se budeme jednou divit, co všechno byla lež. Nebo jsme tu jejich demokracii snad špatně pochopili? A bylo by dobré si položit také otázku, zda chceme spojence, který nám záměrně lže? Co nám NATO přineslo? To, že jsme se stali součástí agresivní politiky USA?“ uvedla Maříková.

Zprávy okomentoval i předseda hnutí Jednotní – alternativa pro patrioty Lubomír Volný. Ten sarkasticky napsal o tom, že lež ze strany americké vlády není možná.

„To aby vláda USA lhala je nemožné, je to další odporný útok ruských mediálních trollů. Další ‚konspirační teorie‘ potvrzena?“ sarkasticky reagoval Volný.