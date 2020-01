Maas prohlásil, že je třeba zastavit dodávky zbraní do Libye

Dodávky zbraní do Libye musí být zastaveny, jinak se stát změní v druhou Sýrii, prohlásil šéf německého ministerstva zahraničí Heiko Maas. Vyjádřil také naději, že obě strany využijí summit v Berlíně produktivně.

„Státy stran občanské války by měly přestat posílat zbraně a vojáky do Libye,“ řekl Maas v rozhovoru pro Bild am Sonntag a dodal, že „to musíme zastavit, aby se Libye nestala druhou Sýrií“.

Německý ministr zahraničí také vyjádřil naději, že ministerský předseda libyjské vlády národní dohody (PNC) Fayez Sarraj a šéf libyjské národní armády (LNA) maršál Chalifa Haftar využijí summit v Berlíně k navrácení „budoucnosti Libye do jejích rukou“.

„Sarraj a Haftar budou přítomni v Berlíně... Mohou si, z mého pohledu, navzájem prezentovat své nápady. Ale jsou součástí konference. Doufám, že oba využijí situace, aby znovu vzali do vlastních rukou budoucnost Libye," řekl Maas.

Německo v úterý oficiálně oznámilo uspořádání konference o urovnání v Libyi. Ta má proběhnout 19. ledna v Berlíně za přítomností zástupců Ruska, USA, Turecka, Egypta, EU, OSN a dalších zemí. Na akci jsou také pozváni hlava Vlády národní jednoty (GNA) Fáiz Sarrádž a vůdce Libyjské národní armády maršál Chalífa Haftar.

13. ledna (pondělí) zástupci valčících stran dorazili do Moskvy, aby jednali o příměří. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova však výsledný dokument podepsalo několik účastníků konfliktu (včetně Sarrádže a předsedy Nejvyšší státní rady v Libyi Khalida Mishriho), ale Haftar požádal o čas na rozhodnutí a později Moskvu opustil, aniž by dokument podepsal. Krok byl odůvodněn tím, že maršál potřeboval projednat dosažení dohody s šejky kmenů, které ho podporují.

Po svržení a zabití libyjského vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011 Libye fakticky přestala fungovat jako jednotný stát. Nyní v zemi vládne dvojvládí. Na východě zasedá parlament zvolený lidmi a na západě, v hlavním městě Tripolisu, vládne s podporou OSN a Evropské unie vláda národní jednoty. Úřady ve východní části země operují nezávisle na Tripolisu a spolupracují s Libyjskou národní armádou maršála Haftara.