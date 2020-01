Trumpův poradce pro Rusko rezignoval, hlásí Bloomberg

Podle agentury opustil Peek Bílý dům v pátek. Dříve se uvádělo, že proti němu probíhá bezpečnostní vyšetřování. Peek měl jet s Trumpem na ekonomické fórum do Davosu příští týden.

Pracoval tři měsíce jako vrchní ředitel pro evropské a ruské záležitosti v Radě národní bezpečnosti. V letech 2017 – 2019 pracoval jako náměstek ministra zahraničí a jednal s Irákem a Íránem.

Samotný Bílý dům se vyjádřit odmítl.

Rezignace Trumpova poradce

V září informoval americký prezident, že propustil Johna Boltona, který působil jako poradce pro národní bezpečnost. V příspěvku na sociální síti poděkoval Boltonovi za jeho práci. Dodal, že informoval Boltona, že jeho služby již v Bílém domě nepotřebuje. Sdělil také, že s mnoha návrhy svého poradce silně nesouhlasil, stejný názor podle něj měli i ostatní lidé v administrativě.

O několik dní později jmenoval do funkce poradce pro národní bezpečnost Roberta C. O'Briena. Uvedl, že je rád, že může oznámit jmenování Briena, který předtím pracoval jako speciální vyslanec pro záležitosti prezidenta ve věcech rukojmí na ministerstvu zahraničí. Dodal, že s ním pracuje již dlouho, a že to výborně zvládne.

O'Brien ve funkci nahradil bývalého poradce pro národní bezpečnost USA Johna Boltona. Jedná se o zástupce USA v otázkách zahraniční politiky. Sloužil jako zastupující reprezentant při Valném shromáždění OSN a reprezentant USA při Valném shromáždění OSN pracující na záležitostech mezinárodního terorismu při prezidentu Bushovi mladšímu.

Během vlády prezidenta Trumpa byl v roce 2017 O'Brien jmenován ministrem námořnictva, později, v květnu roku 2018, byl ale přesměrován, aby sloužil jako speciální vyslanec prezidenta USA pro záležitosti rukojmí.

Odstoupení speciálního zmocněnce

V minulém roce odstoupil také speciální zmocněnec Spojených států pro Ukrajinu Kurt Volker. Uvádí se, že k tomu došlo den poté, co se jeho jméno objevilo ve zveřejněné stížnosti anonymního informátora o údajném tlaku na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ze strany jeho amerického protějšku Donalda Trumpa. Volker byl pak předvolán na americký kongres, kde proti Donaldu Trumpovi byla zahájena procedura impeachmentu.