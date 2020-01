Maduro sdělil podrobnosti pokusu o státní převrat ve Venezuele

Venezuelský prezident Nicolás Maduro sdělil v interview pro americký list The Washington Post, že předem věděl o chystaném pokusu o státní převrat v dubnu 2019.

Vůdce venezuelské opozice Juan Guaidó, který se prohlásil za prezidenta, vyzval loni v dubnu lid a armádní příslušníky, aby vyšli do ulic za účelem ukončení operace Svoboda s cílem svržení legitimní hlavy státu Nicoláse Madura. Jeho stoupenci se sešli v Caracasu před vojenskou základnou Carlotta, vypukly střety mezi stoupenci Guaidóa, kteří zatarasili silnici u základny, a vojáky. Protesty později vypukly také v jiných čtvrtích v okolí křižovatky Altamira v Caracasu. Vláda informovala o pokusu o státní převrat.

Maduro řekl, že se dozvěděl oproti jeho osobě 10 dní před zahájením nevydařeného převratu. Nic ale nepodnikl, aby odhalil zrádce a uvědomil si rozsah eventuální vzpoury.

Prezident sdělil, že hlava Nejvyššího soudu Maikel Moreno a venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino mu prozradili všechny podrobnosti spiknutí, nehledě na to, že opozice je považovala za své zastánce.

20. dubna mu například sdělili na poradě, že tehdejší šéf Služby národní rozvědky Venezuely (Sebin), generál Christopher Figuera přestoupil na stranu jeho nepřátel, a poradili prezidentovi, aby ho propustil, avšak Maduro chtěl „nalíčit past“ na bývalého šéfa rozvědky, který utekl do Kolumbie a pak do USA,“ cituje Madura The Washington Post. List píše, že se převrat měl konat 1. května, ale byl přesunut na dřívější den.

„Nezamezil jsem tomu, abych se podíval, jak daleko sahají chapadla tohoto spiknutí. Hodlal jsem ho zmařit 24 hodin předem, avšak protesty byly zahájeny dříve,“ řekl Maduro.

21. ledna 2019 vypukly ve Venezuele masové protesty proti Madurovi brzy po složení prezidentské přísahy. Guaidó se prohlásil nelegitimně za dočasnou hlavu státu. Řada západních států v čele s USA ho uznala. Maduro označil Guaidóa za loutku USA. Rusko, Čína, Turecko a řada dalších zemí podpořily Madura jako legitimního prezidenta.

Krach Trumpovy politiky

Maduro vysvětlil krach politiky prezidenta USA Donalda Trumpa vůči Caracasu.

„Myslím, že (ministr zahraničí USA, pozn. red.) Mike Pompeo utrpěl porážku ve Venezuele a nese odpovědnost za krach politiky Donalda Trumpa vůči naší zemi. Myslím, že Trump měl moc špatné poradce pro Venezuelu. (bývalý poradce pro bezpečnost, pozn. red.) John Bolton, Mike Pompeo, (zvláštní zástupce USA pro Venezuelu) Elliott Abrams zkreslili jeho názor,“ prohlásil Maduro.

Venezuelský prezident vyslovil rovněž přání zahájit přímý dialog s Trumpem. „Když mezi vládami existuje respekt bez ohledu na to, jak velké jsou USA, a když existuje dialog, výměna pravdivých informací, můžete si být jistí, že dokážeme vytvořit nový typ vztahů.“ ujistil.

Maduro dodal, že je ochoten promluvit si také s vůdcem opozice Juanem Guaidóem, avšak zdůraznil, že se nepodřídí jeho požadavku ohledně rezignace z postu.