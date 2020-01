Facebook urážlivě přeložil jméno Si Ťin-pchinga

Společnost Facebook zjišťuje, proč sociální síť hrubě přeložila jméno čínského prezidenta Si Ťin-pchinga z barmštiny do angličtiny. Nesprávný překlad byl obsažen v prohlášení barmské státní poradkyně Aun Schan Su Ťij a v barmských novinách. Uvedla to agentura Reuters.

Podle agentury byl objeven během druhého dne návštěvy Si Ťin-pchinga v Myanmaru chybný překlad v prohlášení na oficiální stránce barmské státní poradkyně Aun Schan Su Ťij na Facebooku. Jméno čínského lídra se změnilo ve slovní spojení „smradlavá díra“ v textu překladu prohlášení z barmštiny do angličtiny. V místním vydání novin se objevil titulek „Večeře na počest prezidenta smradlavá díra“, poznamenává agentura.

„Opravili jsme problém překladu z barmštiny do angličtiny na Facebooku a snažíme se zjistit příčinu (chyby, pozn. red.), abychom mohli garantovat, že se to již nestane. (…) Uprímně se za urážku omlouváme,“ je uvedeno v prohlášení Facebooku.

Jak agentura poznamenává, jméno čínského prezidenta se nepřekládalo v Googlu Translate stejným způsobem.

Další případy

V roce 2018 došlo k podobnému případu. Sociální síť Twitter špatně přeložila příspěvek izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který gratuloval své krajance Nettě Barzilaiové, když vyhrála soutěž Eurovize. Ve svém příspěvku označil izraelský lídr zpěvačku za „kaparu“, což v překladu zní jako „drahá“ či „milá“. V hebrejštině se takto oslavuje dobrý přítel.

Automatický překladač ovšem oslovení přeložil jako „Ty jsi kráva“. Sociální síť Twitter přeložila stejně i následující příspěvek, který Netanjahu zveřenil.

„Ty jsi skutečná kráva. Přinesla jste velký respekt pro Izrael! Příští rok v Jeruzalémě!" zněl překlad.

Na tuto chybu však upozornili uživatelé Twitteru a rychle začali vysvětlovat, že došlo k nedorozumění.

„Aby nebyl žádný zmatek: nazval Nettu ‚kapara‘, což je podobné názvu domácího zvířete, ale je to slangové slovo, které používáme mezi sebou. Je prostě napsáno v hebrejštině stejně, jako „cow‚ (angl. kráva),“ napsal jeden z uživatelů.

Nedorozumění s Gretou

K jistému nedorozumění došlo i u známé ekoaktivistky Grety Thunbergové. Během mítinku v italském Turínu vyzvala „postavit světové lídry ke zdi“ kvůli tomu, že se vyhýbají povinnostem bránit prostředí. Právě tento výrok vyvolal bouřlivou reakci veřejnosti. Jistá část začala mluvit o násilném podtextu projevu mladé ekologické aktivistky.

Poté zveřejnila Thunbergová na svém Twitteru komentář, aby vysvětlila, co vlastně chtěla říct. Aktivistka se omluvila, ale dodala, že k násilí samozřejmě nevyzývala.

„Včera jsem řekla, že musíme popohnat naše lídry k zodpovědnosti a bohužel jsem řekla: ‚put against the wall‘ (doslovný překlad je „postavit ke zdi“, pozn. red.). Jedná se o Swenglish (kombinace angličtiny a švédštiny, pozn. red.): ‚att ställa någon mot väggen‘ (postavit někoho ke zdi), což znamená popohnat k odpovědnosti. To se stává, když improvizujete v cizím jazyce,“ vysvětlila Thunbergová.