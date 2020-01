Expremiér RF Medveděv vysvětlil rozhodnutí o demisi vlády

„To první a hlavní, o čem jsem mluvil během schůzky s prezidentem po poselství 15. ledna letošního roku, bylo to, že v poselství jsou vytyčeny takové velké úkoly v obnově politického systému, do jisté míry dokonce změny poměru moci v zemi, což se týká jak vlády, tak parlamentu, částečně prezidenta, soudnictví, že prezident potřebuje naprostou svobodu v přijetí všech těchto rozhodnutí bez ohledu na jakékoli jiné faktory. Včetně faktoru vlády,“ řekl.

Výsledky práce

Meveděv řekl, že vedl ruskou vládu dohromady 8 let, což je „obrovská doba“.

Podle jeho slov to byla výjimečně závažná a složitá doba z hlediska organizace a úkolů, jež bylo třeba řešit. Bývalý premiér dodal, že s ohledem na krizové podmínky a sankce je spokojen s činností kabinetu, jehož členové měli v této svízelné situaci udržet makroekonomickou stabilitu.

Nový post

„Uvažují o tom obvykle jako o obecných věcech. Avšak nejsou to vůbec věci obecné. Je to růst cen. (…) Zpočátku stoupla inflace na 13 – 15%. Těžce to lidi zasáhlo. Dnešní inflace je výsledek činnosti vlády a Centrální banky, o čemž ostatně také promluvil prezident v poselství. Činí dnes 3 %. (…) Toto úsilí pro makroekonomickou stabilizaci také nemohu vyloučit z počtu závažných věcí, kterými se zabývala vláda. (…) A nakonec jde o velké projekty. Byly vytyčeny a přijaty výnosem prezidenta v roce 2012, pak následovaly národní projekty z roku 2018. Jsou to nezávažnější státní cíle, kterým se věnoval tým první vlády, kterou jsem vedl, a také druhé vlády pod mým vedením. Proto jsem vcelku s touto prací spokojen,“ řekl Medveděv.

Co se týče jmenování na post místopředsedy Rady bezpečnosti, bývalý vládní předseda poznamenal, že na ustanovení do nové funkce není nic nečekaného.

„Takové myšlenky skutečně existovaly. A když mi prezident navrhl post místopředsedy Rady bezpečnosti, jejímž předsedou je podle ústavy prezident, přirozeně jsem souhlasil, protože je to důležitá, potřebná, jak se mi zdá, práce,“ řekl Medveděv.

Dále sdělil, že zůstane předsedou strany Jednotné Rusko, poněvadž post náměstka předsedy Rady bezpečnosti to dovoluje.

„Mluvíme-li o konkrétní nové práci, není vykonání této funkce v rozporu s politickou činností včetně vedení strany, proto zůstanu předsedou strany Jednotné Rusko. Je to naše přední politická síla, je to vládnoucí strana. Nese obrovskou odpovědnost vůči našim lidem, vůči zemi za její rozvoj,“ vysvětlil.

Demise ruské vlády

Vláda a premiér Dmitrij Medveděv učinili 15. ledna prohlášení o demisi. Stalo se to po poselství hlavy státu Federálnímu shromáždění, ve kterém promluvil o celé řadě základních změn v ústavě. Vladimir Putin přišel zejména s návrhem, aby Státní duma získala právo nejen schválit, ale také navrhnout kandidaturu premiéra. Za několik hodin navrhl prezident na post premiéra Michaila Mišustina.

Následující den schválil Mišustina na tomto postu parlament. 383 poslanců podpořilo jeho kandidaturu, proti nehlasoval nikdo, 41 poslanců se zdrželo hlasování.