Američtí vojenští analytici zhodnotili plány Ruska ohledně spojení hladinových lodí a pozemních raket, aby se vytvořilo „přepadení ze zálohy“ na nepřátelské letadlové lodě. Informuje o tom portál The National Interest.

Autoři článku nazvaného „Rest in peace (ať odpočívají v pokoji, pozn. red), letadlové lodě: Rusko připravuje raketové přepadení ze zálohy“ se domnívají, že zvláštní hrozbu pro americké námořnictvo představují ruské protilodní okřídlené rakety P-800 Onyx, které dokážou zničit nepřátelské lodě až do vzdálenosti tří set kilometrů.

Přitom zjistit cíl pomohou hlídkové lodě, například hlídková loď projektu 22160 Vasil Bykov, která předává koordinační údaje do mobilního pobřežního raketového systému Bastion.

„Nejmodernější projekt 22160 lodí Vasil Bykov bude moci vést pobřežní raketové komplexy Bastion (BRK) k nepříteli,“ tvrdí ruské noviny Izvestia.

„Nová taktika jim umožní operovat ze zálohy. Málo pozorovatelné lodě Bykov, které jsou vyráběny na základě stealth technologií (technologie obtížné zjistitelnosti, pozn. red.), budou nepřítele sledovat z bezpečné vzdálenosti pro sebe. BRK, které nyní nelze detekovat s vypnutými radary, poté, co obdrží informaci od námořníků, okamžitě provedou zásah proti nepříteli,“ praví se v publikaci.

Jak je uvedeno v materiálu, myšlenka spočívá v tom, že Bastion s vypnutými radary tajně zaujme novou pozici, pak obdrží data o nadvodním cíli a zahájí raketový úder.

„Obvykle je k dispozici cílení na jednu hodinu,“ uvedl pro vydání Izvestia admirál Valentin Selivanov, bývalý náčelník generálního štábu námořnictva.

„Během této doby nebude mít nepřítel čas opustit oblast, kde bude zaručeně zničen,“ dodal.

„Kromě toho zařízení moderních lodí umožňuje dálkové vedení rádiového odposlechu, což pomůže dozvědět se předem o nepřátelských plánech a zahájit preventivní úder,“ podotkl Selivanov.

S odkazem na Izvestia The National Interest uvádí, že v roce 2019 se otestoval systém Bastion-Onyx-Bykov na amerických válečných lodích v Černém moři.

„Koordinace systému Bastion a lodí byla otestována tento rok, když Vasil Bykov sledoval americké vojenské lodě na pobřeží Černého moře. Námořníci prováděli dozor nad Američany nejen vizuálně, ale také pomocí radarů a průzkumu – tyto systémy jim umožňují přesně určit polohu lodí na základě provozu jejich zařízení,“ uvedly zdroje ministerstva obrany pro Izvestia.

Na druhou stranu autoři článku uznávají, že tento druh koordinace je „starým známým“ americké armády, která vynaložila velké úsilí na propojení letadel, lodí a ponorek tak, aby jedna platforma, například námořní hlídková letadla, mohla vyvolat raketový úder z více vzdálených platforem.

Další otázkou je nákladová efektivita použití drahé lodě o hmotnosti 1500 tun a její osmdesátičlenné posádky, jako průzkumníka raket pobřežní obrany. Pokud by se loď třídy Bykov mohla dostat dostatečně blízko k válečným lodím amerického námořnictva, aby je detekovala pomocí svých senzorů, pak by pravděpodobně Bykov byl americkými silami detekován a zničen. S rozrůstáním námořních bezpilotních letadel a příchodem robotických hladinových lodí a podvodních vozidel by se zdálo, že jsou levnější způsoby, jak najít cíle pro pobřežní obranu.