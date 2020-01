Ruské systémy protivzdušné obrany kontrolují vzdušný prostor kolem Ruska na tisíce kilometrů. Řekl to Sergej Lavrov, který uvedl, že ruské systémy protivzdušné obrany dokázaly odhalit šest stíhaček F-35 poblíž íránské hranice několik hodin po raketovém útoku na americké základny. Informuje o tom portál RG.ru.

Podle slov ruského ministra zahraničí „v té době bylo ve vzduchu na hranici s íránským vzdušným prostorem nejméně šest letounů F-35. Tuto informaci je třeba ještě prověřit, ale ilustruje celou nervozitu situace“.

Jak okamžitě informovali odborníci, dnes v tomto směru pracuje jeden radar s velkým dosahem - zaobzorový radar Kontejner. Pikantní je, že letouny F-35 páté generace jsou považovány za neviditelné. A přitom jsou vidět na tisíce kilometrů. I z území Ruska.

Státní zkoušky zaobzorových radarových stanic byly dokončeny v loňském roce, letos byly předány do zkušební bojové služby, což, jak se ukázalo, bylo úspěšné.

Podle slov generálního ředitele Vědecko-výrobního komplexu Vědecko-výzkumného ústavu dálkové radiokomunikace Kirilla Makarova je těžké očekávat v oblasti radiolokace senzace, ale Kontejner je senzací, přičemž tento systém byl vyvinut již v novém století.

Zatímco například konvenční radary doprovázejí letadlo na vzdálenost do 400 km, radar Kontejner ho vidí na vzdálenost 2 000 km. Podle Makarova bude mít Rusko téměř veškerou leteckou situaci v evropské části bloku NATO pod plnou kontrolou. A vyslat nepozorovaně do vzduchu armádu bombardérů, raketových nosičů nebo roj bojových robotů se již nepodaří.

Pro efektivní provoz radaru Kontejner jsou samozřejmě zapotřebí nejen radarové stanice s vysokým rozlišením, ale také velmi výkonná elektronická výpočetní zařízení se speciálním softwarem. To všechno Rusko má.

Podle odborníků v oblasti radiolokace bude výstavba takových stanic po obvodu ruských hranic relativně jednoduchá a rychlá. Všechny stanice Kontejner jsou vyráběny ve formě rychle instalovatelných modulů a podle některých zdrojů nevyžadují výstavbu složitých konstrukcí. Chcete-li nainstalovat novou stanici, je třeba vyčistit prostor a umístit všechny potřebné bloky, propojit je a provést nastavení.

Pokud by byl radar Kontejner uveden do provozu v roce 2014, nebylo by žádné tajemství kolem sestřeleného Boeingu MH17.

A co se týče Íránu, Rusko nemá dohodu o výměně údajů o protivzdušné obraně. Možná ji bude třeba uzavřít.