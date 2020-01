Jaký je osud Jona Sníha po exilové scéně v seriálu Hra o trůny? Fanoušci seriálu HBO přiházejí se svými teoriemi

Finále show se fanouškům seriálu Hra o trůny vryla do paměti jednou z nejsilnějších a nejkontroverznějších scén - vyhnání Jona Sníha do Noční hlídky po vraždě „šílené královny“ Daenerys Targaryen. Ale co s ním bylo dál? Jeden fanoušek si myslí, že v poslední sérii nám tvůrci nechali ponětí o jeho budoucím osudu.

Seriál Hra o trůny skončila snad nejpříznivějším výsledkem pro Jon Sníha (pozn. hrál Kit Harington). Poté, co příznivci Daenerys Targaryen (pozn. hrála Emilia Clarke) bojovali za to, aby byl vrah jejich milované královny potrestán, byl život Jona Sníha zachráněn. Co se mu ale stalo po jeho odejití do vyhnanství za Zeď?

Může se zdát, že John Sníh unikl docela snadno, vzhledem k tomu, že mohl být odsouzen k smrti. Nicméně s jeho bratrem Branem Starkem (pozn. hrál Isaac Hempstead Wright) korunovaným králem Sedmi království byl schopen uniknout pouhému vyhnanství do Noční hlídky.

Zatímco někteří fanoušci byli smutní, když viděli, jak odchází do osamělého života s malým důkazem toho, co zbylo z Noční hlídky, jiní se cítili jinak. Někteří si mysleli, že tohle je pro něj to nejlepší místo, protože to byla jediná věc, která mu umožnila uniknout jeho pověsti. Jeden fanoušek si však myslí, že John bude mít po vraždě Daenerys vždy tuto minulost.

Uživatel portálu Reddit Calhalen přišel na web, aby se zamyslel nad budoucností postavy a napsal: „Přemýšlím o reputaci Johna Sníha: nyní se stal královniným zabijákem před všemi.“

„On je legendou mezi Divokými a já jsem si myslel, že se stane legendární postavou ve Západozemí se svým znovuzrozením, dobýváním Zimohradu a bude jmenován Králem na Severu, který bude tím, kdo bude bránit Dlouhé noci,“ dodal.

„Teď ho nenávidí po celém Západozemí, jako kdysi Jaimeho Lannistera?“ ptá se.

„Je to jeden z největších hrdinů v historii Západozemí, štve mě, když si myslím, že ho nenávidí za vraždu tyranské královny."

Bude mít Jon vždy špatnou pověst? Nebo bude v budoucnu považován za hrdinu? S jeho blízkými přáteli a rodinou jako vůdci má další fanoušek podezření, že Jonova reputace je v dobrých rukou.

Dodal: „Mám podezření, že s Branem jako králem a Tyrionem jako jeho pravou rukou uvolní jemné zvěsti o tom, co se opravdu stalo. Určitě bude na Severu oslavován jako hrdina.”