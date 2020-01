Doc. Konvička o zlomovém rozhodnutí OSN narovinu: Nejde o žádné „klima”, ale o likvidaci euroatlantické civilizace

7. ledna Výbor Spojených národů pro lidská práva přijal rozhodnutí v kauze muže z tichomořského státu Kiribati, který neúspěšně žádal Nový Zéland o ochranu kvůli rostoucí hladině moře na jeho ostrově.

Jak uvádí britský deník The Guardian, Ioane Teitiota požádal novozélandskou vládu o azyl v roce 2013. Teitiotovu prosbu o ochranu ale Nový Zéland o dva roky později zamítl.

Ostrovan se proto obrátil na OSN, která rozhodnutí novozélandského soudu podpořila.

„Časový rámec deseti až 15 let dovoluje státu Kiribati, aby za pomoci mezinárodního společenství zavedl opatření, která tyto predikce zvrátí,“ cituje rozhodnutí organizace český portál iRozhlas.

V dokumentu však byla jedna věta, za kterou se chytla světová média a odborníci ji okamžitě označili milníkem v právní problematice globálního oteplování a otevřením tématu „klimatických uprchlíků“. Fráze praví, že bez zásadních mezinárodních a státních zásahů mohou důsledky klimatické změny vést k takové situaci, že by vracení emigrantů bylo porušením práv vyplývajících z listiny základních práv a svobod. V takovém případě by podle organizace mělo být nelegální vracet uprchlíky z bezpečných zemí zpět do domovských oblastí. Podle výboru by ohrožení neměli čekat až do chvíle, kdy jim bude hrozit bezprostřední nebezpečí – azyl by tak měli dostat ještě dříve, napsal australský deník Brisbane Times.

Jak také média upozorňují, stanovisko OSN není právně vymahatelné. Není také jasné, jak chce OSN stanovit hranici klimatického ohrožení.

K celé kauze na své facebookové stránce poskytl dvě poznámky entomolog a protiimigrační aktivista Martin Konvička.

Napsal, že současné oteplení je výrazné ve vysokých zeměpisných šířkách, znatelné v těch středních, skoro nepoznatelné v tropech. „Proto si též afričtí (neislámští), indičtí a jihoameričtí vůdci (Bolsonaro), klepou na čelo, co my seveřani blbneme,“ uvedl. Dodal, že oblasti okolo obratníků (Sahara, Arabský poloostrov) se podle předpovědí zazelenají, uschne to víc na sever (v Evropě) a z toho přihází k závěru, že z těchto zemi nemusí „klimaticky prchat“.

„Suma sumárum - šéfům OSN nejde o žádné ‚klima‘, ale o likvidaci euroatlantické (a východoasijské?) civilizace. Jen netuším, kdo pak bude jejich rejdy platit,“ podotkl.