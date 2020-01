Němečtí lékaři prozradili zvyky, které zvyšují riziko rakoviny

V seznamu zvyků, které mohou přispět k rozvoji nádorů, se uvádí výběr sedadla u okénka v letadle (v důsledku vniknutí ultrafialových paprsků, riziko rakoviny kůže) a dlouhodobá práce se stvrzenkami či šeky (toxické látky z inkoustu mají tendenci hromadění v těle).

Pití velmi horkých nápojů zvyšuje riziko rakoviny zažívacího traktu a odmítání kondomů zvyšuje pravděpodobnost infekce virem lidského papilomu, který je spojen s rakovinou děložního čípku a některými dalšími maligními nádory pohlavních orgánů.

Zvyk řídit v autě s otevřeným oknem, zejména ve velkém městě a při dopravní špičce, může být fatální pro plíce a močový měchýř, pravidelné pití piva po práci pro játra a mléčné žlázy.

Němečtí lékaři také doporučují, aby lidé chytré telefony nepoužívali ve tmě (světlo obrazovky ničí melatonin) a kosmetiku s minerálními oleji (některé přípravky obsahují karcinogeny).

Výzkumné centrum pro rakovinu na závěr připomnělo, že pravidelné vyšetření lékařem pomůže snížit riziko rakoviny, může také rakovinu odhalit v rané fázi.

Ministerstvo zdravotnictví rozesílá balíčky na vyšetření

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR spouští unikátní pilotní projekt. Od úterý 14. ledna začíná s pomocí České pošty rozesílat pilotní balíčky se samoodběrovou sadou na vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku.

„Pokud by se díky samoodběrovému vyšetření, které nyní testujeme, podařilo zachránit byť jen jeden lidský život, byl by to významný úspěch,“ zdůraznil význam pilotního projektu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jak se uvádí v tiskové zprávě ministerstva zdravotnictví, takzvaný kolorektální karcinom patří mezi nejčastější zhoubné nádory. Ročně je v Česku diagnostikováno přibližně 7 500 nových onemocnění a téměř 3 500 pacientů na toto onemocnění každý rok umírá. Jde o závažné onemocnění, které je na začátku zcela bez příznaků, a proto je často objeveno příliš pozdě.