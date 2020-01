Mluvčí ruského MZV o článku premiéra Polska: Skutečná sebevražda, Morawiecki v sobě zabil člověka

Již dříve byl na Politico zveřejněn článek, v němž polský premiér obviňoval Rusko ze snahy falzifikovat historii. Uvedl, že koncentrační tábor v Osvětimi mohl být osvobozen už o šest měsíců dříve, ale „sovětská armáda se zastavila 200 kilometrů od Osvětimi a útok byl zpožděn“.

Mluvčí ve svém komentáři poukázala také na to, že Morawiecki z nějakého důvodu zapomněl zmínit, že předválečné polské vedení koketovalo s Hitlerem a apoteózí této politiky byla ostudná účast Varšavy v rozdělení Československa v roce 1938 na základě výsledků mnichovské dohody – tedy událostí, která se stala skutečným prologem druhé světové války.

Stejně tak se do článku prý nevešla fakta o tom, jak polské vedení torpédovalo vytvoření evropského systému kolektivní bezpečnosti nebo to, že varšavská neochota spolupracovat s Moskvou byla jedním z důvodů neúspěchu anglo-francouzsko-sovětského jednání ohledně uzavření dohody o vzájemné pomoci v létě 1939. Toto jednání by totiž v případě, že by bylo úspěšné, mohlo zabránit Hitlerově agresi a začátku druhé světové války. Dále Morawiecki pochyboval o přínosu Sovětského svazu k záchraně světa před nacismem a plival na výsledky norimberského soudu.

„Polský premiér věnoval článek holocaustu a jeho hlavní podstatou je několik nepravdivých tezí. Jeden z nich je věnován „45 letům sovětské okupace, která stála miliony životů“. Lži a manipulace se staly věrnými spoluautory polských politiků, kteří probírali téma druhé světové války,“ napsala na Facebooku.

Zacharovová dále píše, že se Sovětský svaz po osvobození Polska pustil do realizace rozsáhlého programu na obnovu ekonomiky země zničené nacisty. Sovětská vláda přitom jednala nezištně a mnohdy obětovala své zájmy. „Právě díky SSSR získalo Polsko po druhé světové válce tzv. vrácené pozemky, dříve patřící Německu. Právě díky SSSR se dostalo mezi zakládající země OSN. A to je jen malá část toho, co Sovětský svaz a jeho lid udělal pro poválečné obrození Polska,“ reagovala.

Další příšernou lží Morawieckého je tvrzení, že Rudá armáda v zásadě „neosvobozovala“ Varšavu. Polský premiér to napsal i navzdory desítkám monografií a vědeckých prací založených na dokumentech a výpovědích očitých svědků, které zaznamenaly činy sovětských vojáků.

To ale zdaleka není vše, jelikož se v článku objevila fráze, že „ačkoliv Rudá armáda Osvětim nakonec opravdu osvobodila, mohl být koncentrační tábor osvobozen o šest měsíců dříve“. Zacharovová nakonec ve svém statusu uvedla několik faktů s odkazem na polské vůdce.

V závěru pak napsala: „Nejedná se o článek, jedná se o skutečnou sebevraždu: čtyři stránky, kterými polský premiér v sobě zabil člověka.“

Morawiecki o ruském výkladu dějin

Polský premiér Mateusz Morawiecki dnes opět kritizoval přístup Ruska k výkladu historie. Dokonce jej nazval „revizionistickým“. Tímto způsobem reagoval na prohlášení Moskvy k roli Polska v druhé světové válce.

Morawiecki ve svém článku naléhal i na země Evropské unie, aby společnými silami zasáhly proti „falšování“ historie.

„Zatímco si svět připomíná 75. výročí od osvobození Osvětimi, Rusko se snaží přepsat historii. Sovětský svaz zdaleka nebyl ‚osvoboditelem‘, ale pomocníkem nacistického Německa a páchal zločiny vlastní – před i po osvobození Osvětimi,“ napsal v textu Morawiecki.

Co na to český historik?

Sputnik se nedávno spojil s historikem a bývalým místopředsedou komunistické strany Josefem Skálou, s nímž si pohovořil například o mezinárodní politice Polska v předvečer druhé světové války či o jeho účasti v rozdělení Československa.

V této souvislosti například uvedl, že nikdo nezpochybňuje, že bylo obětí agrese, samo ale provádělo politiku, která nebyla příliš ctnostná: dohoda s nacistickým Německem, antisemitismus, politika proti sousedům.

„Těch hříchů bylo mnohem více. Díky archiváliím, odtajněným v posledních letech, vyplavaly na světlo i ty, o nichž jsme dříve neměli tušení. Nešlo jen o to, že smlouvu o neútočení s Hitlerem uzavřela jako první právě Varšava,“ uvedl historik.

Skála také připomněl, že Berlín a Varšava udržovaly kontakty na linii armádních a výzvědných špiček.