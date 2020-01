Vědci zjistili, jaký kráter po pádu meteoritu je nejstarší na Zemi

Vědci zjistili, že nejstarším kráterem na Zemi, který vznikl následkem úderu, je kráter Yarrabubba v Západní Austrálii. Vznikl před 2,229 miliardami let v paleoproterozoiku a náraz s ním spojený sehrál důležitou roli v dějinách Země. Výsledky výzkumu jsou uvedeny v časopise Nature Communications.

Australští vědci z Curtinovy univerzity dokázali určit přesné stáří kráteru Yarrabubba, který vznikl následkem úderu v Západní Austrálii. To, že tento kráter je velmi starý, se předpokládalo již dříve, ale jeho věk nebyl spolehlivě určen.

Vědci objevili v základě erodovaného kráteru minerály zirkon a monazit, k jejichž krystalizaci došlo v momentě pádu meteoritu. Takové krystaly, které vznikají při nárazu za podmínek extrémně vysokých tlaků a teplot, se nazývají impaktní.

Výsledky datování impaktních krystalů pomocí izotopové urano-olověné metody ukázaly, že kráter Yarrabubba je starý 2,229 miliardy let a je nejméně o 200 milionů let starší než jakýkoliv jiný kráter na Zemi.

„Kráter Yarrabubba je již dlouho považován za nárazovou strukturu, ale jeho stáří nebylo přesně stanoveno,“ uvádí univerzitní tisková zpráva slova Chrise Kirklanda, profesora Školy vědy o Zemi a jednoho z autorů studie. „Nyní víme, že vznikl na samém konci časného proterozoického zalednění, kdy byla většina povrchu planety pokryta ledem a kyslík se aktivně hromadil v atmosféře a oceánech.“

Vědci dospěli k závěru, že k dopadu meteoritu nebo asteroidu došlo v krajině pokryté ledovcem. Při nárazu vznikl kráter o průměru 70 kilometrů a do atmosféry bylo odpařeno obrovské množství ledu.

Numerické modelování ukázalo, že během tak velkého nárazu bylo do atmosféry vypuštěno asi bilion tun vodní páry, to znamená důležitého skleníkového plynu. Podle autorů to stačí ke změně klimatu na planetě a vyvedení z jejího ledovcového stavu. Věk kráteru Yarrabubba se přesně shoduje s dobou vymizení ledovcových ložisek.

„Věk vzniku Yarrabubby se shoduje s koncem řady starých zalednění. Po nárazu zmizí ledovcová ložiska ve skalách na 400 milionů let. To znamená, že silné působení meteoritu mohlo ovlivnit globální klima,“ říká další autor studie Nicholas Timms.

Autoři se domnívají, že způsob, který použili, lze použít k datování dalších dávných kráterů.

„Příklad našeho výzkumu ukazuje, jak důležité je přesně stanovit stáří již známých kráterů. Například kráter Yarrabubba měli vědci před očima více než dvě desetiletí, než se vysvětlilo, jak důležitou roli v dějinách Země hrál," uvádí Aaron Cavosie, který se také zúčastnil výzkumu.