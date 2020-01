Agentura WADA pozastavila činnost moskevské antidopingové laboratoře

Uvádí se, že laboratoř má v současné době zakázáno provádět jakoukoli práci na analýze vzorků krve spojených s programem biologického pasu sportovců. Rozhodnutí WADA má zůstat v platnosti až do disciplinárního řízení.

„Moskevská antidopingová laboratoř byla převedena pod Moskevskou státní univerzitu M. V. Lomonosova, přičemž se všechno, ve skutečnosti, nachází ve staré budově. Bohužel, na začátku jsme měli prvně problémy s fyzickými testy a poté s elektronickou databází,“ řekl agentuře RIA Novosti.

Generální ředitel ruské antidopingové agentury RUSADA Jurij Ganus uvedl, že se pozastavení činnosti dané laboratoře dalo očekávat.

Podle jeho slov už dnes WADA odmítá přijímat vzorky RUSADA.

„Nyní odevzdáváme vzorky zahraničním laboratořím, se kterými jsme již pracovali. Je to například Kolín nad Rýnem (Německo), Gent (Belgie), mimo jiné je zde i možnost Stockholmu (Švédsko), zvažujeme Polsko a možný je i Řím (Itálie). To zvyšuje i náklady,“ prohlásil Ganus.

Následně dodal, že agentura počítá s tím, že nepřekročí stávající rozpočet.

Stopka v mezinárodních soutěžích

V prosinci jsme informovali o tom, že Výkonný výbor Světové antidopingové agentury (WADA) přijal doporučení výboru pro dodržování předpisů zbavit Rusko jeho práva účastnit se významných mezinárodních sportovních akcí po dobu čtyř let, včetně olympijských her a mistrovství světa. Oznámila to tisková služba WADA.

„Doporučení výboru pro dodržování předpisů bylo jednomyslně schváleno,“ dodává se ve zprávě.

Dne 25. listopadu Výbor pro dodržování předpisů WADA doporučil , aby bylo Rusko ze všech mezinárodních soutěží na čtyři roky odstraněno. Navíc chtěl, aby bylo po dobu čtyř let zakázáno vztyčovat ruskou vlajku na soutěžích a ruští sportovci a jejich zaměstnanci se jich mohou účastnit pouze v případě, když prokáží, že antidopingová pravidla nijak neporušili. Ale i tak nebudou moci oficiálně reprezentovat svoji zemi.

Kromě toho zástupci Ruska nebudou moci být ve vedení sportovních federací a organizací a ruští státní úředníci a vedení Ruského olympijského výboru (ROC) a Ruského paralympijského výboru (RCC) se nebudou moci účastnit mezinárodních sportovních akcí. Výkonný výbor WADA rovněž prohlásil, že ruská antidopingová agentura (RUSADA) nefunguje v souladu s dopingovým kodexem.

Valná hromada členů RUSADA přijala doporučení dozorčí rady agentury a s rozhodnutím výkonného výboru WADA nesouhlasila. WADA se poté, co od RUSADA obdržela oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím výkonného výboru, obrátila na Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS). Případu se jako třetí strany zúčastní i Mezinárodní olympijský výbor,Mezinárodní paralympijský výbor, Olympijský a Paralympijský výbor Ruska, Mezinárodní federace ledního hokeje, Ruská hokejová federace, Ruská sáňkařská federace a Ruská curlingová federace.