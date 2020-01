„Toto psychicky nemocné dítě by se mělo léčit.” Fiala zveřejnil snímek Grety. Přirovnání, které děsí

Na fotografii je Greta zachycena během jejího emočního projevu na zahájení klimatického summitu v sídle OSN v New Yorku v září minulého roku.

Její nový projev v Davosu 21. ledna byl však neméně emotivní. Školačka tradičně obvinila světové lídry, že navzdory důkazům hrozící klimatické katastrofy odmítají snižovat emise oxidu uhličitého.

„Prázdná slova a sliby by měly vyvolat dojem, že se pro klima něco dělá, ale proti klimatické krizi se nekoná nic,“ zlobila se Thunbergová.

Připomněla také svou výzvu z minulého ekonomického fóra před rokem, kdy v Davosu účastníkům Světového ekonomického fóra řekla: „Chci, abyste se ocitli v panice, abyste pociťovali strach, který každý den zakouším já.“

„Stále vám říkáme, abyste se ocitli v panice a jednali tak, jako byste své děti milovali víc než cokoli jiného,“ prohlásila.

Podle jejích slov nemá smysl se spoléhat na technologie, které dosud neexistují. Už není žádný čas. „S dnešní mírou vypouštění emisí vyčerpáme zbývající rezervu za necelých osm let. To není jen tak něčí názor, to je věda,“ prohlásila aktivistka.

Podle poslance Radima Fialy Thunbergová jedná jako psychicky nemocné dítě a potřebuje léčbu.

„Svět by se neměl řídit rozkazy psychicky narušených dětí,” uvedl na své stránce na Facebooku.

Uživatelé sdělili své názory v komentářích pod příspěvkem.

„Ekologie je vědní obor, ale fanatický ekologický aktivismus je ideologie. Jako všichni fanatici /náboženští, političtí..atd/ jsou pro lidstvo nebezpeční už tím, že chtějí za každou cenu prosadit diktaturu své ideologie bez ohledu na ostatní lidi. Fanatismus je zlo, v jakékoliv formě,“ oznámil jeden z komentujících.

„Tak pane Fialo, jestli strach nemáte, zaleťte si do Austrálie. Přeji Vám příjemný let,“ uvedla jedna žena s narážkou na rozsáhlé požáry zuřící na australském kontinentu.

„Nemám strach z klimakrize, ale při pohledu na toto nemocné, nedospělé děvče mám divný pocit. Ta nenávist, ten fanatismus, který ji kouká z očí, ta zloba v její tváři. To už tady bylo - že by nový Adolf?“ okomentoval další.