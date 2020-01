Vědci objevili původní zdroj nového koronaviru z Číny

Vědci provedli genetickou analýzu nového koronaviru z Číny a zjistili jeho nejpravděpodobnější zdroj, výsledky studie jsou uvedeny v časopise Journal of Medical Virology.

Nový koronavirus, který byl poprvé registrován koncem prosince 2019 ve Wu-chanu, velkém městě ve střední Číně, patří ke stejnému virovému druhu jako dobře známý koronavirus těžkého akutního respiračního syndromu nebo atypická pneumonie SARS-CoV a koronavirus blízkovýchodního respiračního syndromu MERS -CoV, které si za posledních 17 let vyžádaly stovky životů. Světová zdravotnická organizace (WHO) dala novému koronaviru název 2019-nCoV.

SARS i MERS jsou klasifikovány jako zoonotická virová onemocnění, to znamená, že první nemocní získali tyto viry od zvířat. To bylo možné poté, co během pobytu v těle zvířete prošel virus řadou genetických mutací, které mu umožnily infikovat lidi.

Výzkumy ve své době ukázaly, že původním zdrojem SARS-CoV a MERS-CoV jsou netopýři a mezičlánkem mezi nimi a člověkem jsou velbloudi a himálajské civety.

Čínští vědci provedli podrobnou genetickou analýzu nového viru a porovnali její výsledky s dostupnými genetickými informacemi o jiných virech. Vědci dospěli k závěru, že 2019-nCoV je kombinací koronaviru objeveného u netopýrů a dalšího koronaviru neznámého původu a dostal se k lidem od hadů. V těle těchto plazů došlo k rekombinaci virového proteinu a poté byl možný jeho přenos z hadů na člověka.

Výsledky studie plně potvrzují původní předpoklad, že u produktů prodávaných na velkoobchodním trhu ve Wu-chanu, který se stal epicentrem šíření choroby, je třeba hledat primární zdroj viru.

Podle vědců jsou nositeli smrtícího viru bungar proužkovaný a kobra - hadi, kteří často loví netopýry v divoké přírodě. Tyto druhy hadů byly prodávány na trhu ve Wu-chanu.

Autoři uvádějí, že k potvrzení hypotézy původu viru je nutné odebrat vzorky DNA zvířat prodávaných na trhu, a také divokých hadů a netopýrů. Po vypuknutí řady onemocnění byl však trh dezinfikován a uzavřen, což ztěžuje sledování zdroje nového viru. V každém případě jsou získané výsledky nesmírně důležité pro pochopení životního cyklu 2019 -nCoV a pro vývoj vakcíny proti němu.

Název koronaviru pochází z jeho tvaru, který se na snímcích získaných elektronovým mikroskopem podobá sluneční koróně. Koronaviry se přenášejí vzduchem a napadají především horní cesty dýchací a trávicí soustavu savců a ptáků. Přestože většina členů této čeledi virů způsobuje pouze mírné příznaky chřipky, SARS-CoV a MERS-CoV mohou infikovat horní a dolní dýchací cesty a vést k respiračním infekcím a dalším komplikacím u lidí. Nový koronavirus 2019-nCoV má příznaky podobné SARS-CoV a MERS-CoV, což způsobuje těžké zánětlivé reakce a komplikace v podobě pneumonie.