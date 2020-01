„Nyní je na Evropanech, aby se zabránilo šíření radikálního islámu v Evropě.“ Rijád nebude financovat mešity v zahraničí

Zpráva je, mírně řečeno, překvapivá pro západní svět. Bývalý saúdský ministr spravedlnosti a generální tajemník Světové islámské ligy Mohammad Ben Abdulkarim prohlásil, že Saúdská Arábie již nebude financovat a ovlivňovat mešity mimo své území. Jedná se především o Švýcarsko, ale následně se změny dotknou i dalších zemí.

„Stejná opatření budou přijata ve všech zemích světa. V každé zemi bude za účasti národních úřadů zřízena místní správní rada. To je nutné zejména pro bezpečnost. Musíme se ujistit, že mešity jsou v bezpečných rukou. Pak už zasahovat nebudeme,“ vysvětlil v rozhovoru pro švýcarský deník Le Matin du Dimanche generální tajemník Světové islámské ligy, založené v roce 1962 v Mekce.

Takové rozhodnutí se může zdát v rozporu se zahraniční politikou, kterou Saúdská Arábie dodnes prosazovala. Financování muslimských komunit v zahraničí je koneckonců už dlouho jedním z nejúčinnějších nástrojů saúdské měkké síly. Ve všech zemích, kde jsou muslimské komunity, i v těch velmi malých, jsou mešity financované Rijádem.

Co způsobilo tak prudký obrat? Jsme snad svědky přeměny saúdského wahhábismu na jakousi franšízu? Saúdské elity se rozhodly změnit image a vzdát se programů na ovlivňování a financování mešit v zahraničí? Sputnik Francie položil tyto otázky Alexanderu Del Vallu, profesoru geopolitiky a mezinárodních vztahů, autoru několika knih na téma politického islámu. Nedávno Alexandre Del Valle publikoval spolu s Emmanuelem Razaviem knihu o Muslimském bratrstvu „Project“ („Le Projet“, 2019, „L'artilleur“).

Sputnik Francie: Jak interpretovat tuto zprávu? Existuje nějaký geostrategický výpočet?

Alexandre del Vall: Myslím, že tato zpráva, pokud je pravdivá, je nesmírně zajímavá a revoluční. Může to být obrat v boji proti islamismu na světové úrovni. Ale musíme se ujistit, že je to skutečně pravda. Něco nasvědčuje tomu, že Mohamed bin Salmán navzdory svému velmi autoritářskému chování, o tom jsme se přesvědčili v případě Chášukdžího, počítá s omezením wahhábismu v domácím použití. Tímto způsobem chce modernizovat zemi, rozvádět o něco dál politiku a náboženství, i když není možné je úplně rozdělit.

Není možné modernizovat zemi, pokud se ve škole učí, že Země je plochá. Uvědomil si, že wahhábitská ideologie představuje problém pro svět i pro samotnou Saúdskou Arábii, protože stoupenci této ideologie často útočí na saúdské elity. Saúdská Arábie je mimochodem jednou ze zemí, které nejvíce trpí džihádismem. Wahhábitští džihádisté, které poslali do zahraničí, se vzbouřili proti svému vlastnímu stvořiteli.

Také si myslím, že tato politická zpráva zapadá do rámce strategické aliance mezi USA a Saúdskou Arábií. Donalda Trumpa lze kritizovat mnoha způsoby, ale on se stal prvním prezidentem od dob Quincyho paktu z roku 1945, který prodloužil smlouvu se saúdským klanem, ale předložil podmínku vzdát se financování radikálního islámu v jiných zemích.

Sputnik Francie: Nepočítají s tím, že by v muslimských komunitách založili takříkajíc franšízu na šíření svého vlivu? Toto financování je dlouhodobě jedním z nástrojů ideologického dopadu Saúdské Arábie...

Alexandre del Vall: Je třeba být opatrný... Osobně o tom mluvím už dlouho. Neměli bychom vyloučit možnost, že se virus stane nezávislým, jako v případě Muslimského bratrstva, které zde ve Francii působí bez povolení od egyptské organizace. Přesto si nemyslím, že toto řešení zapadá do tohoto schématu.

Je třeba také připomenout, že bin Salmán je pod silným vlivem Mohammeda ben Zayed Al Nahyaneho, což je vlivná osoba v SAE, který vyhlásil válku politickému islámu ve světě. Dnes některé arabské země uplatňují právo šaría jen částečně a uvědomily si, že jejich politicko-náboženský proselytismus se stal zdrojem konfliktu se zbytkem světa. Vidíme to v Indii, Číně, Thajsku, Myanmaru...

Egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí řekl, že „pokud budete pokračovat ve výuce radikálního islámu, vstoupíte do války s nemuslimskou částí lidstva“. Myslím, že v některých muslimských zemích došlo k poznání tohoto jevu. Navíc se domnívám, že mýtus o chalífátu silně děsí mnoho arabských zemí, které nechtějí, aby jejich hranice zmizely a rozpustily se v islámském chalífátu.

Sputnik Francie: Pod čí vliv se dostanou mešity, které se nacházejí ve Francii, a které jsou dnes financovány Saúdskou Arábií?

Alexandre del Vall: Nemyslím, že je něco horšího než salafismus Světové islámské ligy. Když Saúdská Arábie financovala islámský proselytismus ve světě (což dnes trochu dělá), nebyl to jen ortodoxní saúdský islám. Je třeba hovořit o salafismu Hanbalovském mazhabu, který je předkem sunnitů, včetně Muslimského bratrstva. Gangalismus je nejradikálnější, nejmilitantnější, nejvíce antižidovská, nejvíce antikřesťanská a nejvíce imperialistická verze islámu.

To znamená, že pokud Saúdská Arábie již nezasahuje do náboženství v jiných zemích, je to samozřejmě dobrá zpráva. Turci samozřejmě budou chtít obsadit uvolněné místo, ale nebude to horší než salafismus. Teď je na Evropanech, aby zaplnili tu prázdnotu a vytvořili evropský islám. Evropský islám není fikce a existují příklady – v Rakousku je zakázán salafismus a Muslimské bratrstvo. V roce 2014 rakouští centristé rozhodli, že imámové by měli být vlastenci, a teď imámové přísahají Rakousku věrnost a islám v této zemi opustil svůj politický aspekt. To znamená, že to nebude chyba Saúdů, ale vlád evropských zemí, pokud tuto prázdnotu zaplní radikální islamisté.