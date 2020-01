V Německu vypukl skandál kvůli prodeji nacistického piva. Šlo rychle na dračku

O případu informoval německý portál Bild. Číslo 18 používají neonacisté pro vyjádření jména Adolf Hitler, jelikož A a H jsou první a osmé písmeno v abecedě. Číslo 88 zase, podle stejného pravidla, neonacisté používají pro Heil Hitler.

Basa piv označených jako Deutsches Reichsbräu (Německý říšský pivovar) stojí 18,88 euro. Jedna lahev podle přiloženého ceníku stojí 2,88 euro.

Pivo této „značky“ bylo objeveno v obci Bad Bibra s přibližně 1500 obyvateli.

O pivo byl velký zájem, je vyprodané

Ke skandálu se na svém Facebooku vyjádřil německý politik z oblastní rady za CDU Götz Ulrich.

„Já se tak strašně stydím: Zatímco právě v Yad Vashemu v Izraeli hovoří německý spolkový prezident k 75. výročí zničení Osvětimi, byl nalezen v mém domově v Bad Bibra prodej piva se jménem „Německý říšský pivovar“. Je provozován neonacistou Tommym Frenckem z Thüringenu. To nejhorší ale je, že po tom pivu byla obrovská poptávka a je vyprodané!“ napsal na sociálních sítích politik.

Případu si je vědoma i německá policie. „Dostali jsme dvě hlášení o tomto případu na začátku týdne,“ cituje Bild vyjádření policie ústy komisařky Gesine Kerwien, která dodala, že v současné době je prověřováno, zdali prodejem tohoto piva byl porušen zákon.

Volby v Durinsku

Na konci listopadu minulého roku se v německém Durinsku konaly volby do zemského parlamentu, kde zvítězila levicová strana Die Linke (31 % hlasů) následovaná Alternativou pro Německo (AfD; 23,4 % hlasů).

V reakci na výsledky voleb publikoval německý magazín Zeit text, kde lídra německé politické strany AfD, která se staví proti neomezenému přijímání migrantů na území své země, označuje za fašistu.

„Vážně: 24,5 % pro stranu, která je vedena fašistou, to není dobré. To není vůbec dobré,“ píše autor v článku Christian Bangel nehledě na to, že v případě AfD se jedná o zcela legitimní politickou stranu s politickým programem, jenž neporušuje zákony spolkové republiky.

Zeit tehdy napsal, že pro „stabilizaci“ zemí bývalého Východního Německa je potřeba tam okamžitě přivést velký počet migrantů.

„Kdo chce dlouhodobě stabilizovat východ (Východní Německo – red.), ten musí hlavně bojovat za jednu věc: imigraci. Masivně a nejlépe od tohoto okamžiku,“ píše autor článku a dodává, že se má jednat o imigraci ze západních spolkových zemí, „a také cílenou migraci ze zahraničí“ (tučný text píšeme přesně tak, jak ho píše autor v originálním článku - red.).

Migraci ze zahraničí Zeit označuje za jedinou šanci, kterou německé východní země mají pro to, aby vybudovaly stabilní hospodářské struktury a aby se lidé odnaučili volit politickou stranu Alternativa pro Německo (AfD).