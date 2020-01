Plyn v Krku. Chorvatsko chce v EU prosadit své iniciativy

Chorvatsko by se mohlo stát hlavním plynovým uzlem střední a východní Evropy. V zemi již schválili strategické rozhodnutí investovat do terminálu pro zkapalněný plyn (LNG). V jednom z rozhovorů to uvedl chorvatský premiér Andrej Plenković.

Chorvatský premiér považuje zřízení terminálu LNG na ostrově Krk v Jaderském moři za strategické rozhodnutí. Plenković se rovněž domnívá, že by Chorvatsko takovým způsobem mohlo diverzifikovat dodávky paliva a stát se „vstupním“ plynovým uzlem pro střední a východní Evropu.

„Myslím si, že otevření kompresorové stanice s možností reverzních dodávek plynu (…) je krokem kupředu,“ sdělil Plenković.

Předpokládá se, že objem terminálu LNG na ostrově Krk bude představovat kolem 2,7 miliard kubických metrů paliva ročně. Plovoucí projekt terminálu bude spolufinancován vládou země, Evropskou unií a místními energetickými společnostmi.

O připojení nových členů k EU

Současně je Chorvatsko předsednickou zemí v Radě EU a podle Plenkoviće chce země odblokovat otázku jednání o připojení Albánie a Severní Makedonie k unii. Dříve se lídrům EU nepodařilo na této otázce dohodnout, jelikož rozhodnutí blokovala Francie. Projednávání této otázky tak bylo přesunuto na jaro roku 2020.

„Nyní se snažíme udělat vše pro to, abychom se vyhnuli slepé uličce, do které jsme se dostali na říjnovém zasedání Evropské rady. Pozitivní věcí v příštích několika týdnech je to, že Evropská komise navrhne přezkoumání metodiky přístupového vyjednávání (v EU). To může být, podle mého názoru, velmi dobře přijato některými zeměmi, které bránily zahájení jednání,“ řekl chorvatský premiér.

„Očekáváme také, že obě země (Albánie a Severní Makedonie, pozn. red.) dosáhnou určitého pokroku, zejména v oblasti právní vědy a boje proti korupci, a že podniknou některé konkrétní kroky,“ dodal.

Podle Plenkoviće by zmíněné podmínky mohly přispět k odblokování procesu zahájení jednání před summitem EU – východní Balkán, který se má uskutečnit dne 7. května v Záhřebu. Premiér však podotkl, že je velmi složité předpokládat, kdy jakákoli země západního Balkánu vstoupí do EU.

„Chceme, aby se summit v Záhřebu stal novým podnětem, novým nadšením a novým plánem pro země západního Balkánu k vstupu do EU,“ řekl Plenković.