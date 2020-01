Prezident Číny Si Ťin-pching uvedl, že se šíření nového koronaviru zrychluje

Čínský prezident Si Ťin-pching na sobotní schůzi stálého výboru politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny okomentoval situaci v zemi, a to v souvislosti se šířením koronaviru. Zároveň vyjádřil vděk čínským lékařům.

Tempo šíření nebezpečného koronaviru v Číně se zrychluje. Situace není snadná, prohlásil prezident.

„Čelíme komplikované situaci, protože šíření nového koronaviru se zrychluje,“ citují jeho slova oficiální čínská média.

Si Ťin-pching zároveň poděkoval všem zdravotníkům, kteří v posledních týdnech bojují s novým typem viru, jehož počet obětí přesáhl již 40 lidí. „Za Ústřední výbor Komunistické strany předseda Si Ťin-pching vyjádřil upřímný vděk zdravotnickým pracovníkům po celé zemi, kteří ‚v první linii‘ statečně bojují proti šíření nemoci,“ uvádí se v prohlášení zveřejněném po sobotní schůzi.

Čínský vůdce rovněž vyjádřil soustrast všem lidem, kteří kvůli zákeřné nemoci ztratili své příbuzné.

„Celá země, celá armáda a celý národ naší země jsou s vámi, jsou vaší podporou a pomocí,“ dodal.

Si Ťin-pching zdůraznil, že je nezbytné posílit koordinovanou práci v oblasti prevence a kontroly šíření choroby, zintenzivnit práci na zajištění nepřetržitě potřebných léků a jiného zboží, posílit ochranu zdravotnického personálu a zajistit sociální stabilitu.

Lékaři ve Wu-chanu se až do tohoto víkendu snažili vyrovnat se šířením nemoci sami, teprve v pátek večer bylo oznámeno, že do města dorazilo celkem 450 vojenských lékařů, včetně odborníků, kteří bojovali s epidemiemi SARS a ebola. V sobotu Státní zdravotnický výbor poslal místním lékařům do izolovaného Wu-chanu dalších 1230 pracovníků.

V sobotu ráno se objevily informace o tom, že na nový typ koronaviru zemřel i jeden z lékařů. Jednalo se o 62letého otolaryngologa Lianga Wudonga. Dříve portál South China Morning Post s odkazem na anonymní zdroje, obeznámené se situací, napsal, že počet infikovaných lékařů byl výrazně vyšší, než jsou oficiální čísla. Podle jednoho ze zdrojů „v téměř každé velké nemocnici ve Wu-chanu najdeme nakažené lékaře a jejich počet je přesně nad 15“.

Na konci loňského roku se ve městě Wu-chanu objevilo několik případů nákazy koronavirem neznámého původu, jehož příznaky se projevují podobně jako zápal plic. Výskyt tohoto viru, resp. jeho rozšíření, byl dosud potvrzen v několika případech, a to např. v Thajsku, Japonsku, Singapuru, Hongkongu, Jižní Koreji, Francii či USA.