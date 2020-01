Petra Němcová sdělila zajímavé detaily své svatby. Byl to omyl?

„Přesně před rokem jsme měli neplánovanou spontánní svatbu. Když jsme byli v Mexiku, rozhodli jsme se jít na mayskou párovou rituální masáž. V průběhu jsme cítili silnou přítomnost všech elementů, našich předků a důležitost tohoto mayského ceremoniálu,“ napsala Petra v komentáři ke své fotce s manželem Benjaminem Larretchem na Instagramu. „Pak se Ben zeptal, zda je to svatební obřad. Mayský léčitel mu s úsměvem potvrdil: ,Si, es una boda espiritual.' To v překladu znamená: Ano, je to duchovní svatba.“ – dodala modelka.

Němcová považuje to za šťastnou náhodu „Inu, v životě nic není náhoda či nehoda. Věříme, že tento den nám pomohl vytvořit ten nejhlubší, krásný a radostný rok našich životů. Děkujeme mayským léčitelům a jejich předkům za sdílení jejich svaté moudrosti a připravení místa pro náš posvátný svazek,“

Modelka před dvěma měsíci porodila prvního potomka, syna, který dostal netradiční jméno Bodhi. Příchod chlapce na svět byl poměrně dramatický. Přece jen rodila o 6 týdnů dříve, uprostřed noci, v odlehlé oblasti, v autě na cestě do porodnice. Zvládli dokonce komplikace při Petřině porodu a chvíle strachu, zda předčasně narozený chlapec přežije.

První výročí s manželem čerstvá maminka oslavila rozhazováním okvětních lístků.

Dříve média informovala, že Němcová nakonec našla svou spřízněnou duši a vzala si podnikatele Benjamina Larretcheho. Larretche v minulosti pracoval pro společnosti LVMH, Sony, Warner Bros, Bacardi Martini, Monaco Yatch Club. Na filmovém festivalu v Cannes založil marketingovou agenturu CometLife, která pomáhala s tamními premiérami a organizovala after párty. Navíc je kreativním ředitelem společnosti Osham Group, se kterou Němcová spolupracuje. Mezi Larretcheho zájmy patří také ochrana životního prostředí.