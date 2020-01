Šok pro ČT i diváky. Xaver Veselý v přímém přenosu ponížil Českou televizi za její aroganci

„Porota uděluje zcela zvláštní cenu Zlatý citrón 2020. Tentokrát za úroveň vedení televizních debat. (…) Porota udílí zvláštní cenu citrón Luboši Xaveru Veselému za podbízivý styl moderování, při kterém nejen v soukromé XTV, otevřeně projevuje své sympatie či antipatie k jednotlivým událostem či hostům ve studiu. Nevyhýbá se ani politickým postojům, což je zarážející vzhledem k jeho angažmá ve veřejnoprávním Českém rozhlase,“ zaznělo během udělování ceny v přenosu České televize.

Moderátor následně vyzval, aby si „ocenění“, jimiž kromě Veselého byl ještě majitel TV Barrandov Jaromír Soukup a Michaela Jílková, přišli pro ceny. Podle všeho ale neočekával, že se někdo dostaví. Xaver Veselý vstal a došel si pro „anticenu“. Následně mikrofon a prostor pro komentář.

„Jsem tady rád, pane moderátore. (…) Jsem rád, že si tuhle cenu můžu převzít, protože mám za to, že jediným arbitrem úspěchu nebo neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač. (…) Děkuji všem, kteří sledujete XTV, děkuji všem, kteří mě sledujete v Českém rozhlase nebo na mém kanálu Xaver Live. Mám z toho radost. Děkuji vám, poroto, že ztrácíte čas a díváte se na mé projekty a na mé moderování. Myslím si, že veřejnost by ocenila, kdybyste nám ukázali cestu, kdybyste jakýmkoli hlasem, jakoukoli připomínkou nám řekli, jak to máme dělat. Zatím takový hlas od vás nevzešel. Místo toho se nás tvůrce tady snažíte zostudit za vydatné podpory České televize,“ prohlásil v přenosu České televize moderátor Veselý.

Následně poukázal na to, že projekt XTV, jehož se účastní, žije jen díky zájmu diváků, a ne na základě povinných poplatků, které pro Českou televizi zajišťují rozpočet v řádech miliard korun ročně.

„Tento projekt (XTV – red.) vzniká jen z podpory lidí. Nikdo ho neplatí povinně pod pohrůžkou exekuce. Vážení diváci, já vám děkuji. Vážení koncesionáři, udělejte si obrázek,“ uzavřel Veselý své vystoupení při převzetí anticeny.

Video z události Xaver umístil na svůj Facebook a následně se mu věnoval v jednom ze svých streamů na YouTube.

„Osobně jsem si došel pro anticenu v přímém přenosu České televize… Přátelé, možná jste již slyšeli o mém sporu s Českou televizí, která na mě nejdříve poštvala redakci pořadu Newsroom, 168 hodin a nyní také porotu FITES, která mi udělila anticenu za „nejhorší úroveň vedení politických debat“. Netajím se svým velmi kritickým názorem jak k hospodaření, tak k obsahu vysílání tohoto veřejnoprávního média, které nás všechny stojí téměř 6 miliard korun ročně. NÁHODA?“ doprovodil Xaver Veselý video z předávání cen, jenž umístil na své stránce na sociálních sítích.

Xaver Veselý a Česká televize

Luboš Xaver Veselý v minulosti na svých sociálních sítích publikoval video z natáčení pořadu s redaktorkou České televize z pořadu Newsroom. Video shromáždilo od doby, kdy bylo publikováno víc než 220 tisíc zhlédnutí a vyvolalo mohutnou reakci na profesionální mediální scéně.