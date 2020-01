Byla odhalena pravděpodobnost toho, že naši planetu zasáhne asteroid, který by mohl způsobit vyhynutí lidstva

Vypadá to, že si nyní můžeme všichni oddechnout, jelikož NASA ukázala, že pravděpodobnost, že gigantický asteroid o průměru 5 až 10 kilometrů spadne na Zemi, je jen 0,000001 %. Informuje o tom časopis Interesting Engineering s odvoláním na vesmírnou agenturu.

Tyto druhy vesmírné horniny, které způsobily vyhynutí dinosaurů před miliony let, zasáhnou naši planetu každých 50 až 60 milionů let, říkají vědci. Nicméně NASA uvedla, že je mnohem pravděpodobnější, že menší asteroidy, i když stále dostatečně velké, aby vyhladily celá města, spadnou na naši planetu v budoucnu. Pravděpodobnost, že k takové události dojde v tomto roce je 0,1 %. Pokud se asteroid této velikosti dostane do naší atmosféry, je 70% šance, že přistane v oceánu, tvrdí NASA.

Interesting Engineering mezitím tvrdí, že menší vesmírné horniny s průměrem 10 metrů shoří v naší atmosféře každý den, a to v důsledku tepelných explozí, ale pozůstatky z nich mají stále šanci přistát v našich ložnicích. Něco podobného se nedávno stalo v americkém státě Alabama.

NASA v současné době provozuje monitorovací program Near-Earth-Asteroids (NEAs), známý jako Sentry, který sestavuje tabulku rizik ukazující pravděpodobnost dopadu asteroidů letících blízko Země.

Žádné objekty v tabulce nejsou v současné době považovány za velké nebo nebezpečné natolik, aby ohrozily život na naší planetě v blízké budoucnosti. Některé situace, kdy by se asteroid dostal do větší blízkosti, však mohou být stále astronomy přehlíženy. Jen v loňském roce asteroid o velikosti fotbalového hřiště přezdívaný „2019 OK“, který se dostal do vzdálenosti 65 000 km od zemského povrchu, astronomové spatřili jen den předtím, než letěl kolem naší planety. Pro vědce to tak bylo naprosté překvapení.