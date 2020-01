Vědci zveřejnili předpověď epidemie nového koronaviru

Výzkumníci z Centra lékařských informací, výpočetní techniky a statistiky Lancasterské univerzity, Rady medicínských průzkumů Univerzity Glasgow (velká Británie) a Ústavu biologie a nových patogenů Univerzity státu Florida (USA) zveřejnili své odhady epidemiologických parametrů nového koronaviru 2019-nCoV.

Podle odhadů vědců činí základní reprodukční frekvence infekce, což je střední počet druhotných nákaz, 3,6-4,0. Světová zdravotnická organizace odhadla tento ukazatel na 1,4-2,5.

Pro porovnání uvedeme, že pro chřipku činí základní reprodukční frekvence 2-3, pro atypickou pneumonii na zatáčku nového století přibližně 3. V každém případě je to s ohledem na velkou úmrtnost způsobenou novým koronavirem velice nebezpečné.

Autoři průzkumu předpověděli, že do 21. ledna má být jenom ve Wu-chanu nakaženo 11 341 lidí. Znamená to, že dnes bylo odhaleno pouze 5,1% nemocných. Pokud opatření proti epidemii zůstanou stejná jako dnes, pak během 14 dní, do 4. února 2020, překročí počet nakažených ve Wu-chanu 190 tisíc lidí, také může dojít k velkým vzplanutím infekce v Šanghaji, Pekingu, Kantonu, Tchien-ťinu a Čcheng-tu V rizikové zóně je Thajsko, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong a Jižní Korea.

Vědci mají za to, že 75 % případů nákazy může být odvráceno pomocí kontrolních opatření. Na nápad izolace Wu-chanu ale pohlížejí skepticky. Podle jejich mínění může karanténa Wu-chanu snížit počet onemocněných v jiných regionech o pouhých 24,9 %.

Autoři ale varovali, že jejich závěry jsou předběžné a nejspíš zvýšené, poněvadž se zakládají „na dohadech tvořících základ modelu“.

Jonathan Read, první autor článku, později na Twitteru napsal, že reálná čísla základní reprodukční frekvence nového koronaviru činí zřejmě 2,4-2,6, což je horní hranice podle WHO.

Upřesněná data se objeví s příchodem informací o reálném šíření epidemie.