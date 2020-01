Čínští vědci začali vyvíjet mRNA vakcínu proti koronaviru

Nemocnice Dungfang při Univerzitě Tchung-ťi v Šanghaji a čínská biotechnologická společnost Stemirna schválily projekt na vývoj mRNA vakcíny proti koronaviru, která se dá vyrobit rychleji než obyčejná, oznámil portál The Paper.

Jak v rozhovoru uvedl vedoucí projektu Li Hang-wen, hodlají vědci syntetizovat mediátorovou ribonukleovou kyselinu (mRNA) s několika variantami návazností různých antigenů. Pak budou pomocí testů zvoleny efektivní antigeny, a na tomto základě mohou být v průběhu 40 dnů vyvinuty vzorky prevenční vakcíny proti viru 2019-nCoV.

Po vytvoření vzorků vakcíny jsou v plánu její zkoušky a schválení. Termíny vývoje tradičních vakcín jsou příliš dlouhé, pokud máme na mysli koronavirus. Například vytvoření vakcíny na základě reorganizovaných proteinů si vyžádá pět nebo šest měsíců. Pokud jde o mRNA vakcínu, může být vyvinuta v kratším termínu.

Čína v rekordním termínu zjistila patogen koronaviru, prohlásila WHO

„Hned na začátku této epidemie (pozn. pneumonie) Čína rychle zjistila patogen, a my, stejně jako i celé mezinárodní společenství, to vysoce oceňujeme,“ řekl ředitel WHO na schůzce s ministrem zahraničí Číny Wangem I.

Čína dokázala v rekordním termínu zjistit patogen, který způsobil epidemii pneumonie, WHO a celé mezinárodní společenství to vysoce oceňují, prohlásil generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Gheybreyesus.

Čína má potřebné možnosti a zdroje k tomu, aby zvítězila nad epidemií pneumonie vyvolané novým typem koronaviru, prohlásil Wang I.

„Chtěl bych vás ujistit, že Čína má možnosti, jistotu a zdroje pro co nejrychlejší vítězství nad koronavirem,“ prohlásil Wang I na schůzce ve státní rezidenci Tiao-jü-tchaj.

31. prosince 2019 čínské úřady informovaly WHO o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu ve střední části země. Jak zjistili odborníci, původcem choroby je nový typ koronaviru – 2019-nCoV, který se přenáší z člověka na člověka.

Podle nejnovějších údajů státního výboru ČLR pro zdravotnictví dosáhl celkový počet nemocných pneumonií vyvolané novým typem koronaviru v Číně 4515 lidí, z nichž 106 lidí zemřelo a 60 se vyléčilo a bylo z nemocnic propuštěno. Za hranicemi kontinentální Číny byly případy onemocnění zaznamenány v Hongkongu, Makau, Tchaj-wanu, Thajsku, Japonsku, Jižní Koreji, USA, Kanadě, Vietnamu, Singapuru, Nepálu, Francii, Austrálii, Malajsii a Německu.

Čeští lékaři prověřují několik případů podezření na nákazu koronavirem. Prozatím se žádné podezření nepotvrdilo.