„A co příště orodovat za burky?” Soutěž krásy v Německu proběhne bez plavek a bez mužů v porotě

Soutěže krásy už přestávají být tou soutěží v pravém smyslu slova, domnívá se komentátor Tomáš Vyoral. A to aspoň v Německu, kdy v porotě letos budou pouze ženy a ta nejlákavější promenáda v plavkách je zase vyřazená. Komentář byl vydán 28. ledna na serveru Prima.

„To dá přeci rozum!” hlásí Vyoral na to, že v sousedním Německu zase eliminovali promenádu v plavkách v soutěži o titul krásy, a to proto, že mají ženy odhalovat spíše svou osobnost než krásu.

Autor dále s odkazem na britský deník The Times informuje, že v rámci hledání a podpory „autentických žen“ zasednou v porotě tamní Miss pouze ženy, přičemž se mají soustředit na osobnost a životní příběh účastnic.

Ředitel Miss Germany Corporation Max Klemmer uvedl, že změna je reakcí na výzkum, který zjistil posun dovedností a rozhodovacích procesů od mužů směrem k ženám. Uvedl také, že budoucnost poroty tamní soutěže krásy není výlučně ženská.

„Takže muži, nesmutněte, šance tady je,” komentoval autor.

Vzletná myšlenka plná dobra, jen malinko genderově nevyvážená a diskriminační vůči mužským porotcům, uvádí Vyoral. „Ale nesmíme být příliš úzkoprsí – je to s námi všechno myšleno dobře. Jak jinak. A životní příběh dokáže divy! Nesmíme být povrchní. Není-li adeptka na první pohled ledajakou krasavicí, může to napravit její těžká životní cesta – zahrnující třeba nafukovací člun, moře a pašeráky oděné do hávu politických neziskovek,” napsal.

Vyoral dále vzhledem k žádoucímu trendu prosazovanému současným mediálně-politickým establishmentem navrhnul pro příští ročník orodovat za burky a nikáby.

„Koneckonců v burkinách by mohli obnovit i tu ohavnou promenádu v plavkách, ne?”

Závěrem Tomáš Vyoral dodal názor, jsou-li navíc v porotě pouze ženy, existuje reálná možnost, že navíc ta nejkrásnější formou, nikoliv obsahem, nemá šanci vyhrát už a priori. „A nic nenaznačuji, aby bylo jasno!” ukončil tímto výrokem článek.

Miss Německo

Vítězkou soutěže krásy Miss Německo 2019 se stala policistka ze Stuttgartu Nadine Berneisová (28), porazila 15 dalších finalistek, které nemusely loni poprvé absolvovat promenádu v plavkách. Jako vítězka tato Němka získala možnost celý příští rok cestovat po různých zemích. Dále vyhrála auto a oblečení.

Nejkrásnější ženu Německa letos budou hledat jenom ženy, a to třeba hlasatelka televize RTF Frauke Ludowigová, sportovkyně Anna Lewandowská nebo bývalá politička CSU Dagmar Wöhrlová.

Soutěž se bude konat 15. února v Europa-Park Areně v Rustu.