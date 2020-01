Lékař vysvětlil, jestli vás lékařská maska ochrání před virem

Podle jeho slov však většina lidí nenosí tuto masku správně. Pokud má člověk masku na tváři déle než jednu hodinu, tak zvlhne a změní se ve „vysavač“ všelijakých částic, včetně původců respiračních nemocí.

Ščelkanov zdůraznil, že masku má nosit také nemocný člověk, aby nenakazil lidi kolem.

Podle jeho slov nejlépe chrání vícevrstvé masky a také respirátory s dobrými filtry, protože těsně přiléhají k obličeji.

„Dokonalou ochranu před nákazou nezajistí prakticky nic, dokonce ani vakcína nechrání před chorobou na sto procent, ale jen před těžkým průběhem nemoci a před smrtí,“ vysvětlil virolog.

Čínský koronavirus

Podle jeho slov ochranu může zaručit jen ochranný oblek.

Čínská vláda 31. prosince 2019 informovala WHO o propuknutí neznámého viru způsobujícího zápal plic ve Wu-chanu v centrální části země. Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru 2019-nCoV, který se přenáší z člověka na člověka.

Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi. Lékaři také poznamenávají, že v řadě případů byly u infikovaných pozorovány pouze atypické příznaky nemoci a nedocházelo ani ke zvýšení teploty, takže přítomnost nebezpečného viru bylo možné zjistit až po dalších testech.

Vědci z Národního centra pro prevenci a kontrolu nemocí Čínské lidové republiky zjistili, že 2019-nCoV je podobný koronaviru z organismu netopýra, který žije ve Čou-šanu. Čína zakázala prodej a přepravu volně žijících zvířat v souvislosti se šířením nové choroby.

Postup české vlády

Bezpečnostní rada České republiky se v pondělí 27. ledna sešla na požadavek premiéra Andreje Babiše, aby projednala situaci kolem čínského koronaviru a možných protiopatření.

„Svolal jsem Bezpečnostní radu státu, protože by opatření proti koronaviru měla být vylepšena. A taky jsem se chtěl se všemi zkoordinovat a slyšet, že děláme pro bezpečnost lidí maximum. Ano, o tom jsem byl ujištěn. Přesto máme novinky, které zavedeme v podstatě okamžitě,“ sdělil Babiš na Facebook.

Babiš mimo jiné uvedl, že na pražském letišti zatím nebude zaveden plošný screening cestujících z Číny – podle hygieniků to není nutné. „Ale budeme to sledovat a to rozhodnutí se může kdykoliv změnit. Důležité je i to, že přímé lety ze zasažené oblasti k nám nelétají,“ uvedl Babiš.