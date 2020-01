Hlavní rabín Ruské federace: antisemitismus v Rusku je nyní na nejnižší úrovni

Jak uvedl Berel Lazar, před 20 lety, když založili FEOR, velmi mnoho Židů „odjíždělo a nevidělo žádnou perspektivu“. „Co máme za 20 let? Komunita funguje ve více než 200 městech Ruska, realizuje stovky projektů v oblasti náboženství, vzdělávání, kultury, sociální sféry, (otevírá) kluby pro mládež. Každý uznává, že ruská komunita je nejdynamičtější na světě," řekl hlavní rabín Ruska.

„Nyní, díky bohu, je antisemitismus v Rusku na nejnižší úrovni. Nedávno v Jeruzalémě uctili Den památky obětí holocaustu. Tam všichni viděli, že se Židé v Rusku cítí komfortně, otevřeně ukazují své židovství a stát i lidé kolem nich si jich váží," řekl Berel Lazar během zahájení sjezdu.

Podle něj by takových výsledků nemohlo být dosaženo „bez podpory státních struktur a našich přátel“. „Každý, kdo sedí v tomto sále, dělá pro komunitu velmi mnoho," uzavřel svůj proslov k účastníkům sjezdu.

Antisemitismus vede do Osvětimi

Na Světovém fóru památky obětí holocaustu (World Holocaust Forum) izraelský prezident prohlásil, že boj s antisemitismem není možný bez aktivní účasti Ruska.

„Na světové aréně existuje samozřejmě celkové pochopení toho, že jsou nepřípustné jak projevy antisemitismu, tak xenofobie a fašismu. Samozřejmě stejně jako vy víme, odkud pramení antisemitismus, nevíme však, kde to končí. Proto je přirozeně důležité, abychom proti němu bojovali společně. Tuto ‚válku‘ nemůžeme samozřejmě svádět bez aktivní účasti Ruska,“ řekl Rivlin na schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Právě jste řekl, že není známo, kde končí antisemitismus. Bohužel to víme, končí v Osvětimi. Proto se musíme mít na pozoru, abychom v budoucnu nepřipustili nic podobného a čelili všem projevům xenofobie, antisemitismu, ať se to děje kdekoli a nehledě na to, kdo je původcem,“ odpověděl Putin.