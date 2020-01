Schwarzenberg k „dohodě století“: Je to stejné, jako by hlavním městem byla Chuchle a Praha by patřila někomu jinému

Palestinský stát, který by měl podle „dohody“ vzniknout na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy, politik označil za „izraelský protektorát“, protože podle něj by to bylo rozdrobené území s omezenou suverenitou, které by se nesmělo ozbrojit. Porovnal to s Bantustany pro původní černošské obyvatelstvo, které vznikly na území JAR a v Namibii v době apartheidu.

„Když nepřeji tomu druhému ucelené státní území, jen rozdrobené drobečky, je to stejný postoj. Je mi líto. Já miluji Izrael. Znám tuto zemi od roku 1964. Často ji navštěvuji, mám tam přátele. Ale bohužel toho času dělají politiku, kterou považuji – mírně řečeno – za nesprávnou,“ uvedl Schwarzenberg v rozhovoru pro ČT.

Podle politika je to projekt podmíněný vnitropolitickými úvahami

„Má pomoci Bibimu (Benjamin Netanjahu) k vítězství v Izraeli a Trumpovi k volebnímu vítězství v USA. O Palestince nikdo dnes nedbá,“ prohlásil a dodal, že Česko má z vlastních dějin „neblahou zkušenost, když se lidé dohodnou o míru o nás a bez nás“.

Stejně chápe Schwarzenberg i postoj Palestinců k nedělitelnému Jeruzalému.

„Nepřijímají řešení, které by v českých poměrech znamenalo, že hlavním městem českého státu by byla Chuchle a Praha by patřila někomu jinému,“ porovnal.

Dohoda století

V úterý 28. ledna ve Washingtonu za přítomnosti Benjamina Netanjahua americký prezident Donald Trump představil plán pro palestinsko-izraelské urovnání, který nazývá „dohoda století“. Vypracováním plánu se americká administrativa zabývala zhruba tři roky.

„Dohoda století“ uznává Jeruzalém jako jediné a nedělitelné hlavní město Izraele, odmítá základní problémy Palestinců s obnovou hranic z roku 1967 a návrat palestinských uprchlíků a otevírá Izraeli možnost připojit palestinská území na Západním břehu Jordánu a rozšířit svou svrchovanost do údolí Jordánska. Výměnou za to Izrael přestane stavět nová sídla na palestinských územích.

Plán předpokládá vytvoření demilitarizovaného palestinského státu, který nemá kontrolu nad svými hranicemi a vzdušným prostorem. Jeho součástí budou podle Trumpova návrhu dvě oblasti na izraelské hranici s Egyptem, což zvýší území ovládané Palestinci zhruba na dvojnásobek. Jako budoucí hlavní město Palestiny plán nabízí vesnici Abu Dis na východním předměstí Jeruzaléma, která se nachází za bezpečnostním plotem.

Hospodářská část plánu Trumpa předpokládá přidělení Palestiny 50 miliard dolarů na deset let, především díky sponzorským zemím z Perského zálivu. Palestinci budou mít také přístup do dvou izraelských přístavů, budou moci postavit letovisko na pobřeží Mrtvého moře a zapojit se do zemědělství v údolí Jordánu. Současný stav týkající se Chrámové hory a náboženských svatyní ve starém městě Jeruzalémě by měl zůstat nezměněn.

Palestinské úřady Trumpovu iniciativu odmítly. Palestinský prezident Mahmúd Abbás prohlásil, že Palestina není na prodej a americký plán půjde na „smetišti dějin“. Proti „dohodě století“ se postavil i vůdce palestinského uskupení Hamás Ismail Haníja, který v Pásmu Gazy vládne. Označil ji za cíl odstranit palestinský národní projekt. Palestinské úřady vyzvaly k protestním akcím proti anexi Jordánského údolí a Západního břehu Jordánu a Trumpova plánu jako celku. Rada Ligy arabských států na žádost Palestiny uspořádá v sobotu mimořádnou schůzi k projednání „dohody století“.