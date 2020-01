Hra o trůny: Mohl právě Drogon zradit Daenerys? Tohle se tvůrci seriálu neodvážili ukázat

Finále světoznámé show bylo překvapením pro fanoušky, kteří byli šokováni skutkem Jona Sněha, jenž zabil Daenerys Targaryen. Co se stalo po tom, co Drogon sebral tělo padlé matky a odletěl s ním, zůstalo tajemstvím. Nicméně se mohlo jednat o další zradu, a to ze strany samotného draka, o které se fanoušci neměli dozvědět.

Závěr populárního seriálu nenechal své fanoušky lhostejné, i když mnozí byli zřejmě zklamaní. Jednou z památních scén byla rovněž i reakce Drogona, který po vraždě Daenerys vypálil Železný trůn a nechal jejího vraha naživu. Málokdo by pochyboval, že smrt matky se pro Drogona stala tragédií. Mnozí fanoušci si lámali hlavu ohledně toho, kam zmizel drak a kde vlastně nakonec nechal tělo královny.

Nedávno se objevil další názor, jenž by určitě pobouřil oddané fanoušky. Jedná se totiž o předpoklad, že by si Drogon mohl najít nového jezdce poté, co byla zavražděna Daenerys Targaryen. Tahle domněnka by mohla stát za pozornost, jelikož vazba mezi drakem a jezdcem může být přerušena jedině v případě úmrtí jednoho z nich, což se právě stalo. Nicméně není přesně známo, zda si může drak opravdu vytvořit vazbu na jiného jezdce. Někteří fanoušci si dokonce troufli připustit, že by se právě Jon Sníh mohl stát novým jezdcem Drogona. Takový námětový zvrat by určitě znamenal nejvyšší možnou zradu.

Jedno z hlavních tajemství finále Hry o trůny

Nedávno byl na internetu uveřejněn scénář závěrečné série seriálu Hra o trůny. Ukázalo se, že Jon Sníh neodpustil Sanse Starkové prozrazení tajemství o jeho původu.

V poslední sérii osmé sezóny zabije Jon Sníh Daenerys Targaryenovou pomocí dýky, když ho líbá. Pak vidí Drogon, její drak, mrtvou paní, a vychrlí oheň, avšak nikoli na Jona, ale na Železný trůn, o který usilovala Daenerys. Trůn se roztaví, po čemž Drogon odletí s tělem své paní, a nechá Jona naživu.

Fanoušci seriálu se neshodli v názoru, proč nezabil drak vraha své paní. Někteří mají za to, že toto mýtické monstrum mělo vysoký IQ a považovalo železný trůn za symbol touhy po moci, proto ho spálil. Jiní si myslí, že Drogon objevil souvislost mezi dýkou v těle Daenerys a meči, z kterých byl vyroben trůn, a rozhodl, že na jeho paní zaútočil kus nábytku.

Po zveřejnění scénáře na internetu vyšlo najevo, že žádná varianta nebyla správná. V epizodě se uvádí, že Drogon náhodou spálil trůn v záchvatu hněvu.