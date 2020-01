WHO kvůli koronaviru vyhlásila stav zdravotní nouze. Nový vir se objevil již ve 20 zemích

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve čtvrtek večer vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Koronavirus dále zabíjí a rozšířil se již do 20 zemí. Podle Global Cases se počet nakažených blíží 10 tisícům, aktuálně na následky onemocnění zemřelo 213 osob.

Generální ředitel WHO Tedrose Adhanoma uvedl, že vyhlášení stavu zdravotní nouze není výrazem nedůvěry vůči Číně.

Organizace zároveň vyzývá k podpoře zemí, které mají slabší zdravotní systémy. Navíc by podle ředitele měly státy opatření přijímat na základě důkazů, protože stále není jasné, jaké škody může virus napáchat.

„Nevíme, jaké škody by mohl tento virus napáchat v zemích se slabším systémem zdravotnictví. Je třeba jednat, abychom zemím pomohli se na takovou možnost připravit,“ říká Adhanom při vysvětlení, proč se WHO rozhodla k vyhlášení tohoto stavu.

Generální ředitel dále vyzývá, aby státy svá opatření přijímaly na základě důkazů, také má jejich uplatňování být konzistentní. „Jediný způsob, jak tuto epidemii porazit, je spolupráce všech zemí v duchu solidarity,“ uvádí.

Organizace také uvádí, že je nutné urychlit vývoj vakcín, léků a diagnostiky, také je nutné bojovat proti šíření fám a dezinformací.

Světová zdravotnická organizace zdravotní stav nouze popisuje jako mimořádnou událost, která představuje nebezpečí pro další země a vyžaduje koordinovaný mezinárodní zásah. Zároveň WHO vydává dočasná doporučení, která nejsou pro státy závazná. Organizace zatím nenavrhla omezení cestovního ruchu.

Počet obětí roste

Na nový koronavirus v Číně zemřelo již 213 osob, podle aktuálních informací na webu Global Cases je nakaženo 9 776 osob.

Například v centru epidemie v provincii Chu-pej na nemoc zemřelo 204 osob. Zároveň se ale lékařům podle čínské národní zdravotnické komise podařilo za posledních 7 dnů vyléčit a propustit 596 osob.

Na situaci reaguje i americké ministerstvo zahraničí, které na svých internetových stránkách doporučilo svým občanům, aby do Číny vůbec necestovali. Americké varování o Číně je nyní na stejné úrovni jako pro cesty do Iráku nebo Afghánistánu.

Některé vlády chtějí z Číny evakuovat své občany, do provincie Chu-pej svá letadla vyslaly vlády Jižní Koreje, Japonska, Francie a Velké Británie.

Česká vláda řeší také evakuaci dvou českých studentů z Wu-chanu, kteří by se do Evropy mohli vrátit francouzským letounem. Před návratem do Česka však oba občané absolvují dvoutýdenní karanténu, která proběhne na území Francie. České republika také dočasně pozastavila vydávání víz čínským občanům.

Co se týče českých diplomatů, zejména těch, kteří působí v rizikových oblastech, Petříček dal jasně najevo, že zatím žádná jejich evakuace či přesun není v plánu. „V tuto chvíli naši diplomaté zůstávají na svých pracovištích. Zpřísnili jsme opatření, zejména co se týče hygienických pravidel, aby se nevystavili riziku nákazy,“ uvedl ministr zahraničí Petříček.

Bezpečnostní opatření se zvyšují i v Česku, kde od pátku všechna česká letiště rozšíří informační kampaň a cílený screening. Ministerstvo zdravotnictví také zřídí infolinku.

WHO globální stav zdravotní nouze vyhlásila teprve pošesté v historii, zatím však není navrženo ani omezení cestování a obchodu.

Ačkoliv v Česku i na Slovensku lékaři pracovali s podezřelými pacienty, u žádného z nich se nákaza nepotvrdila. V Evropě se nákaza objevila v Německu, ve Francii, v Itálii a ve Finsku.

Příznaky koronaviru

Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi. Lékaři také poznamenávají, že v řadě případů byly u infikovaných pozorovány pouze atypické příznaky nemoci a nedocházelo ani k zvýšení teploty, takže přítomnost nebezpečného viru bylo možné zjistit až po dalších testech.