Ve Spolkovém sněmu promluvili o tom, jak NATO za Gorbačova oklamala SSSR

Poslanec podotkl, že v březnu zahájí členské státy Severoatlantické aliance největší za posledních 25 let vojenské cvičení Defender 2020 pod záminkou domnělé „ruské hrozby“, ve skutečnosti je ale agresorem právě NATO, píše Neu, a Moskva se stále ještě drží obranné pozice.

Podle slov poslance se dal Sovětský svaz „oklamat“, kdy nepožádal o potvrzení slibů aliance, že se nebude rozšiřovat na východ za Německo v případě, když po obnovení jednoty této země zůstane v NATO. Ve svém článku Neu píše, že to byla „neodpustitelná chyba stále méně schopného sovětského vedení za Gorbačova“.

A proto už v roce 1999 uplatnila Severoatlantická aliance zásadu „otevřených dveří“ a zahájila postupné rozšiřování, které dosud pokračuje, zdůrazňuje Neu.

Jednání Gorbačova při sjednocení Německa

Cvičení Defender 2020 se zúčastní celkem asi 37 tisíc vojáků z různých zemí. Jen Američané plánují nasadit 13 tisíc jednotek vojenské techniky.

Podle bývalého premiéra Německé demokratické republiky (NDR) Hanse Modrowa Gorbačov nedokázal zhodnotit možnosti SSSR při sjednocení Německa.

„Sovětský svaz měl 350 tisíc vojáků na území NDR a Moskva jednala jen o tom, jak má vrátit tyto vojáky domů. Ani o otázce NATO, ani o stažení západních vojenských jednotek se nejednalo patřičným způsobem. Je mi jasné, že Gorbačov nebyl velkým politikem. Sovětský svaz nám dovolil padnout – nedokázal nás udržet,“ prohlasil Hans Modrow v rozhovoru pro Sputnik.

Bývalý premiér také řekl, že vedení NDR koncem ledna 1990 po pádu berlínské zdi navrhovalo plán sjednocení státu po etapách během 5 až 6 let a stát by měl být v konečném důsledku vojensky neutrálním. Avšak poté, co kancléř SRN Helmut Kohl slíbil SSSR humanitární pomoc, bylo na tento návrh zapomenuto. „V dubnu roku 1990 Gorbačov prohlásil, že Německo zůstane raději ve Varšavské smlouvě a v NATO současně. Jak mohl mít podobné iluze? Ani si neuvědomoval, že Varšavská smlouva už neexistuje,“ podotkl Modrow.