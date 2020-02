Británie oficiálně vystoupila z EU. Čí vliv bude slabší?

Tři a půl roku po referendu, přesně o půlnoci 31. ledna, opustila Velká Británie Evropskou unii. Země byla v EU 47 let. Během této doby však k úplné integraci do Evropy nedošlo. Spojené království si ponechalo svou měnu a nevstoupilo do Schengenu.

Předseda vlády Boris Johnson nastínil v projevu k národu hodinu před odchodem země z Evropské unie hlavní priority vlády.

„Částečně jde o využití nových příležitostí, návrat nezávislosti za přinesení změny, za kterou lidé hlasovali. Ať už jde o kontrolu přistěhovalectví, vytvoření svobodných přístavů, osvobození našeho odvětví rybolovu, uzavření dohod o volném obchodu. Nebo jednoduše vytvoření vlastních zákonů ve prospěch lidí této země,“ řekl premiér.

Předseda vlády poznamenal, že EU se za posledních 50 let posunula kupředu ve směru, který již není pro Británii vhodný.

„Nastal okamžik, kdy se můžeme skutečně sjednotit a zlepšit naši úroveň. Porážkou zločinu, transformací Národní zdravotnické služby, zlepšením vzdělávání a využitím nejlepších technologií, provedením nejvýznamnějšího oživení naší infrastruktury od viktoriánských dob,“ řekl Johnson.

Mezi další priority jmenoval boj proti změně klimatu, boj za lidská práva ve světě a podporu vzdělávání žen.

Předseda vlády požadoval, aby byl brexit „počátkem nové éry přátelské spolupráce mezi EU a energetickou Británií“, což je zároveň „velká evropská mocnost“.

EU lituje

„Spojené království zůstane klíčovým partnerem Evropské unie,“ uvedl.

EU lituje rozhodnutí Británie opustit EU, země však zůstane klíčovým partnerem pro Unii, uvedl Josep Borrell, vedoucí diplomacie EU. „Velká Británie dnes opouští Evropskou unii a stává se třetí zemí. Přestože litujeme rozhodnutí Spojeného království opustit naši Unii, tuto volbu plně respektujeme a jsme připraveni postupovat vpřed,“ bylo uvedeno v prohlášení.

Borrel také vyjádřil přání vybudovat „nové ambiciózní partnerství“ s Británií v oblasti obchodní a hospodářské spolupráce, právní činnosti a soudnictví, zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany.

Jak to bude s Německem?

Vliv Neměcka v Evropské unii se sníží v důsledku odstoupení Velké Británie z EU. Myslí si to člen Bundestagu pravicové strany Alternativa pro Německo Anton Friesen.

„Když se podíváte na fakta, pak Německo ztratí vliv na jedné straně a na druhé straně za to ještě zaplatí víc. Když se podíváte na rozpočet EU, Unie bez Velké Británie stále více závisí na německém rozpočtu, to znamená, že Německo bude muset platit stále víc a víc. Pokud se také podíváte na zásadu rozhodování většiny, jedná se například o otázky financí, mají většinu země na jihu Evropy. V podstatě je pro ně po odchodu Británie jednodušší dominovat nad Německem v dané věci, což je přerozdělování těch prostředků, které přineslo Německo,“ uvedl Friesen.

Podle něj je situace stejná v otázce národních kvót na křesla v Evropském parlamentu. „Německo prohrává a další země, včetně Francie, vyhrávají, to znamená, že Německo v této podobě kvůli brexitu ztrácí.“

„Je pro nás důležité, aby příští systém zastoupení v Evropském parlamentu byl stejný. Dnes má volič na Maltě nebo v Lucembursku několikrát větší váhu než volič v Německu. Samozřejmě je třeba to změnit,“ myslí si.

Také hovořil o „kardinální“ reformě Evropské unie, tedy snížení kompetencí Evropské komise ve prospěch vnitrostátních orgánů členských zemí. „V každém případě jsme proti rozšíření uplatňování zásady většinového rozhodnutí, to znamená, kdy většina zemí rozhoduje o zahraniční politice, financích, protože jsme přesvědčení, že existuje velká pravděpodobnost, že to bude proti zájmům Německa. Může to dokonce ovlivnit vojenskou a bezpečností politiku, a možná také vojenské mise EU. To jsou velmi důležité a klíčové otázky pro každý stát,“ dodal.

Vystoupení Velké Británie z EU

Dne 23. června 2016 hlasovalo pro brexit 51,89 % Britů. Proti bylo o něco méně občanů, 48,21 %. Rozhodujícím okamžikem osudu brexitu byly nedávné volby, ve kterých vládnoucí Konzervativní strana získala působivé vítězství. Poté prošla dohoda s EU o podmínkách pro odchod z Velké Británie všemi fázemi schválení a vstoupila v platnost.

Do konce prosince 2020, tedy do konce přechodného období, nedojde ke skutečným změnám. Po celý rok budou EU a Velká Británie jednat o budoucích vztazích. Současně bude země vést obchodní jednání se zeměmi mimo EU, včetně Spojených států, a bude také muset vypracovat svou novou imigrační politiku.