„Británie je svobodná. Životy to však nijak nezlepší.“ Hampl komentuje brexit a píše o jediné důležité věci pro Čechy

„Tak Velká Británie je zase svobodná. Závěrečnou řeč Nigela Faraga v europarlamentu viděl snad každý. Upozorňuji z ní na větu, která je dle mého soudu absolutně klíčová. Nigel v ní uvádí, že se jedná o součást velkého konfliktu ‚mezi globalisty a populisty, přičemž síla populistů roste‘,“ komentuje Hampl s tím, že podle něj je to totiž jedinou důležitou věci pro české občany.

„Životy obyvatel ČR se odchodem Británie nijak nezlepší. A nezlepší se ani situace obyvatel Velké Británie, kde přibývá násilí, zrychluje se islamizace a brzy vypukne vlna konverzí k islámu stejně masivní jako u nás vstupování do KSČ po únoru 1948,“ píše.

Dále Hampl uvádí, že považuje odchod Velké Británie z EU za důležitý krok, který narušuje moc globalistické byrokracie.

„Globalisté versus populisté. Globální byrokracie versus národní lidová demokracie. O to jde. V tomhle světle se můžeme znovu podívat na všechny spory a konflikty posledních 50 let a u každého položit otázku: Vítězství které strany by dalo moc místním lidem a které globálním organizacím? Možná zjistíte, že v řadě situací byste po letech sympatizovali s někým jiným než tehdy. Aspoň já to tak mám,“ uzavírá Hampl.

Faragův projev

Projev, na který se odkazuje Hampl, pronesl britský politik Nigel Farage (lídr euroskeptické strany brexit party a bývalý předseda UKIP – Strany nezávislosti Spojeného království) 29. ledna na zasedání europarlamentu. Tehdy se konalo poslední zasedání instituce za účasti Velké Británie.

Farage uvedl, že po svém odchodu už se Británie do EU nevrátí a označil organizaci za špatný a antidemokratický projekt, který „dává určitým lidem moc bez odpovědnosti“. Politik také řekl, že nyní po celém Západě zuří bitva globalismu proti populismu.

„A můžete populismus nesnášet, ale vtipné je, že populismus se stává populárním. A má spoustu výhod. Už žádné další přihazování do rozpočtu, už žádný Evropský soud, už žádná dohoda o rybolovu, už žádné povyšování se nad nás, už žádná šikana, už žádný Guy Verhofstadt (europoslanec, zastánce federalizace EU; pozn. red.). Co na tom může komu vadit?“ sdělil.