Fanoušek seriálu Hra o trůny objevil obrovskou díru v zápletce bitvy Daenerys Targaryen s Nočním králem

V materiálech románů George R. R. Martina Píseň ledu a ohně již bylo zjištěno, že dračí sklo bylo jedním ze dvou látek, které lze použít pro zabíjení Bílých chodce, a další - Valyrijská ocel kovaná v dračím ohni a velmi těžko dostupná.

Během sedmé sezóny show objevil Jon Sníh (hrál Kit Harington) masivní důl dračího skla v Dračím kamenu – rodném hradě dynastie Targaryen v Západozemí.

Ale zatímco důl byl použit k výrobě zbraní v boji proti Nočnímu králu během finálové série, někteří fanoušci s orlím zrakem se obraceli na Reddit po zjištění, že ve skutečnosti hrdinové seriálu mohli udělat mnohem více se zdánlivě nekonečnou zásobou dračího skla a používat tento cenný materiál racionálněji.

Uživatel murdererousbanana13 se zeptal na tuto otázku: Na Dračím kamenu vidíme, že existuje mnoho dračího skla. Proč ale nikoho nenapadlo dělat z něj koncovky šípů?

„Ve třetí sezóně vidíme, jak Sam zabil Bílého chodce s dýkou z dračího skla, takže víme, že dračí sklo je efektivní volbou pro zabití Bílých chodců a wightů,“ uvedl.

„Pomocí šípů mohli snadno zabít zombie Viserione (obrovského zombie draka – pozn.).“

A pokračuje: „Šípy by byly rozumnou volbou, protože by mohly zabíjet wighty/Bílé chodce (a možná i Nočního krále) bez souboje a jednou ranou.“

A zdá se, že fanoušci seriálu se shodli na tom, že tato díra v příběhu by mohla Daenerys a Jonovi ušetřit spoustu času.

Jeden uživatel odpověděl: „Jon dokonce našel hrst šípů z dračího skla na vrcholu kopce Pěst prvních lidí.”

Jiný dodal: „Myslel jsem, že to bylo to, co se mělo stát [budou] vyrábět šípy z dračího skla.“

Jeden fanoušek však zdánlivě bránil show a uvedl: „Když vystřelíte šíp, pravděpodobně ho nedostanete zpět. Jednou dračí sklo použijete a je pryč.”

Dříve fanoušci odhalili skutečné motivy Nočního krále, proč chtěl zničit všechny živé lidi.

Obrovský úspěch seriálu Hra o trůny

Seriál Hra o trůny se stal jedním z nejpopulárnějších v dějinách. Získal dobré ohlasy kritiků a má rekordní počet cen Emmy - 47. Seriál pojednává o vymyšleném světě Sedmi království, v němž bojuje o moc řada šlechtických rodin, zatímco lidstvu hrozí smrtelné nebezpečí ze strany nadpřirozených sil.

Seriál se vyznačuje výborným vývojem námětu a postav, nečekanými zvraty, včetně smrti hlavních hrdinů, a rovněž výjevy násilí, jež vzbudily v USA spory o hranicích přípustného na obrazovce. Literárním základem série byl cyklus knih Píseň ledu a plamene od spisovatele George Martina.