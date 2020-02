NYT napsal o zastrašování a obtěžování ve Victoria’s Secret

Bývalý marketingový ředitel společnosti L Brands (značka dámského prádla Victoria’s Secret) Ed Razek byl obviněn ze sexuálního obtěžování, urážek a nepřátelství vůči modelkám. Píše o tom list The New York Times (NYT), kterému se podařilo dotázat přes 30 nynějších a bývalých zaměstnanců společnosti, a to včetně modelek.