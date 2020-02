Airbus dostal miliardové pokuty za korupci při prodeji letadel

Evropský výrobce letadel Airbus po mnoho let podplácel své klienty, píší německé noviny FAZ a upozorňují na obrovské pokuty, které společnost dostala od soudů několika států.

„Airbus je vedoucí výrobce letadel na svět. I přesto ale je nyní známo, že cesta na vrchol tohoto dlouholetého vzorového evropského výrobce stála na korupčních penězích. Soudy ve Francii, Velké Británii a ve Spojených státech tři a půl roku vyšetřovaly. Airbus poskytl více než 30 milionů dokumentů – třikrát více než v případu Panama papers. Byly provedeny stovky výslechů a desítky prohlídek domů a kanceláří,“ píší německé noviny.

FAZ píší, že pařížský soud za případ korupce nařídil evropskému výrobci letadel zaplatit pokutu o rozměru 2,08 miliardy euro, „které Airbus hned za několik hodin převedl přímo francouzské státní kase“. Podobné scény se odehrály i u washingtonského a londýnského soudu. Airbus zaplatil britské vládě pokutu o rozměru 984 milionů euro, Washingtonu 525 milionů euro.

„Jednalo se o všudypřítomný a škodlivý korupční systém,“ citují noviny amerického soudce Thomase Hogana.

„Vyšetřování ukázalo, jak cílevědomě, bez okolků a částečně rafinovaně Airbus rozděloval korupční peníze po celém světě. Střechou pro černé peníze bylo oddělení Airbusu „Strategy and Marketing Organisation (SMO – Organizace strategie a marketingu – red.)“. Mezi lety 2008 a 2015 tam pracovalo 150 lidí, kteří směli spravovat rozpočet 300 milionů euro. Mnoho manažerů Airbusu vědělo, že SMO dělalo činnosti na hraně. Když někde haprovala dohoda, tak bylo oddělení zapojeno (do vyjednávání – red.). Co přesně lidé z SMO dělali, nechtěli mnozí detailně vědět. Hlavní věcí bylo uzavřít obchod,“ napsaly FAZ.

V průběhu vyšetřování bylo, podle novin, odhaleno, že korupční schémata byla použita mimo jiné při obchodech s AirAsia, Korean Air, Nepal Airlines, China Airlines und TransAsia Airways, Sri Lanka Airlines, Avianca, Garuda a Citilink.

Airbus

Evropský výrobce dopravních letadel zažívá zlaté časy poté, co jeho hlavní konkurent – americká společnost Boeing – má problémy se svým typem Boeing 737 MAX, které kvůli dvěma nehodám letounů už několik měsíců nelétají.

Letouny společnosti Airbus používají mimo jiné i bezpečnostní sbory Česka a Slovenska.