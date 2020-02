Brad Pitt během předávání cen v Británii vysekl vtip o megxitu. William a Kate byli v sále, jak reagovali? Video

Role ve filmu režiséra Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood) přinesla Bradovi Pittovi další cenu, tentokrát britskou BAFTA. Jelikož americký herec byl mimo Velkou Británii, cenu za něj převzala jeho kolegyně Margot Robbie, která také přečetl Pittovu řeč.