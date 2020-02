Vědci odhalili tajemství nevysvětlitelné kosmické exploze

SN 2006gy se nachází ve vzdálenosti asi 238 světelných let v souhvězdí Persea ve spirálovité galaxii NGC 1260. Při explozi hypernovy se uvolnilo stokrát více energie, než je to pro supernovu obvyklé. Má se za to, že ji zrodila hvězda, jejíž hmotnost je 150 krát větší než hmotnost Slunce. Podobné hvězdy měly existovat pouze v raném vesmíru. Kromě toho byly odhaleny neobvyklé emisní linie, úseky spektra, ve kterých se zvyšuje hodnota světelného signálu.

Vědci učinili předpoklad, že SN 2006gy byla zrozena soustavou ze dvou hvězd: bílý trpaslík a masivnější hvězda. Tento závěr se zakládá na výsledcích modelování, jež přihlíží k datům sledování. Rok po explozi si astronomové všimli emisních linií železa. Obvykle se atomy železa při takových událostech ionizují, avšak v daném případě zaznamenali odborníci záření z neutrálního železa. Celková hmotnost všech atomů měla být přitom porovnatelná s jednou třetinou hmotnosti Slunce.

Podle modelu je SN 2006gy supernova interaktivní s hustou vrstvou látky kolem hvězdy. Původně to byl bílý trpaslík a masivní hvězda porovnatelná se Sluneční soustavou. Při rozšíření této soustavy se bílý trpaslík přiblížil po spirále k jejímu povrchu. Sto let před vznikem supernovy odhodila obří hvězda vnější vrstvu. Bílý trpaslík, který se později nebezpečně přiblížil ke hvězdě, se stal nestabilní, a explodoval jako supernova druhu Ia.

Látka narazila na vrstvu obří hvězdy, což zrodilo extrémní světelný proud a emisní linie.