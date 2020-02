Seriál Hra o trůny: Malíček předpověděl dvě hlavní úmrtí ve 4. sérii

Petyr Baeliš, lépe známý divákům seriálu Hra o trůny jako Malíček, předznamenal smrt dvou postav ve čtvrté sérii. Malíček (Aidan Gillen) byl poprvé představen jako mistr mince krále Roberta, postava, která má na starosti královské finance, v seriálu Hra o trůny. Malíček byl blízkým přítelem Catelyn Stark, ale často mu nevěřily jiné mocné osobnosti. Když Malíček neřídil nevěstince v Králově přístavišti, zprostředkovával obchody a spojenectví, aby získal špínu na své nepřátele.

Po smrti krále Joffreyho vzal Malíček Sansu Stark do Eyrie a oženil se s ovdovělou Lysou Arryn. Zavraždil ji tím, že ji protlačil nechvalně proslulými Měsíčními dveřmi, přestože tvrdil, že spáchala sebevraždu. Poté, co Malíček slíbil, že se podívá na svého syna Robina Arryna, kromě toho, že se stal lordem protektorem z Údolí, našel někoho nového, kým by mohl manipulovat. V seriálu Hra o trůny ve čtvrté sérii v dílu Hora a Rudá zmije Malíček svědčil před Pány o smrti Lysa. Poté se chystal doprovázet mladého Robina na turné po Údolí. Zatímco mluvil se svým nevlastním synem, Malíček řekl velmi důležitý citát:

„Lidé umírají u svých jídelních stolů. Umírají ve svých postelích. Umírají nad jejich nočníky. Dřív nebo později všichni zemřou. A neboj se o svou smrt. Starej se o svůj život. Postarej se o svůj život tak dlouho, jak to bude trvat.“

Malíček se snažil dát lekci o smrti mladému chlapci, který truchlil nad ztrátou své matky, ale ve skutečnosti předpověděl několik úmrtí v seriálu. Technicky, jedna postava již zemřela u jídelního stolu před epizodou, když byla zvažována Joffreyeha otrava ještě dříve než ve čtvrté sérii. Malíček možná pomohl zorganizovat tuto smrt, ale nevěděl, co potká ostatní. Nicméně nevědomky předpověděl smrt Šae a Tywina Lannistera.

Pokud jde o osobu, která umírá ve své posteli, mluví Malíček o Šae, která zemřela v 4. sérii v epizodě Děti. Šae kdysi byla milenkou Tyriona Lannistera, než ho zradila a svědčila proti němu při vraždě Joffreyho. Tyrion později našel Šae v posteli svého otce, a tak ji uškrtil k smrti poté, co byl znovu zrazen. Ihned po zabití Šae Tyrion vzal kuši a našel Tywina u nočníku. Nakonec řekl svému otci, co k němu cítí, a dvakrát ho střelil kuší a zabil ho. Tato smrt sloužila jako odkaz na Malíčkův citát.

Někdo by mohl namítnout, že jiná osoba, kromě Joffreyho, by mohla splnit Malíčkovu plnou předpověď. Walder Frey byl zabit Aryou Starkovou poté, co mu během jeho vítězné večeře podřízla hrdlo. Arya se převlékla do masky ze Síně tváří a naservírovala Walderovi kousek koláče, který obsahoval kousky jeho syna. Smrt muže u jídelního stolu nastala v šesté sérii seriálu Hra o trůny, ale protože Malíček byl v té době stále naživu, technicky se to mohlo počítat jako součást jeho předzvěsti.