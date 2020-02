Tento herec ze Hry o trůny by mohl místo Jasona Momoa hrát Khala Droga

Jason Momoa hrál Khala Droga ve Hře o trůny, ale i několik dalších překvapivých herců bylo zvažováno pro danou roli. Jeden z těchto herců hrál poté jinou postavu fantasy série podle knih George R. R. Martina.

Drogo byl Khal Dothraki, měl přezdívku „Velký khal“. Vedl svůj kmen jezdců na koních, známý svými divokými cestami za svobodnými městy. Dothrakové byli zkušení bojovníci a k cizincům nebyli příliš milí. Drogo byl prominentní postavou v první sérii, když Viserys Targaryen a Illyrio Mopatis sjednali manželství mezi Khalem a Viserysovou sestrou Daenerys. Po svatbě Drogo zabil Viseryse a přísahal, že převezme Železný trůn, ale zemřel poté, co se mu infikovala rána. Daenerys obětovala svého nenarozeného syna, aby provedla rituál a přivedla Droga zpět. Fungovalo to, ale Drogo zůstal v katatonickém stavu a jeho žena neměla jinou možnost, než ho zbavit utrpení.

Je těžké si představit v roli někoho jiného, ale během konkurzu byl zvažován na roli i Conan Stevens. Stevens byl nakonec obsazen jako Gregor Clegane, neboli Hora, v první sezóně. Gregor byl během seriálu dvakrát přeobsazen. Kromě toho David Harewood (Ve jménu vlasti, Supergirl) odhalil, že cítil, že Momoa byl nakonec perfektním výběrem.

Před debutem Hry o trůny na HBO v roce 2011 narazili tvůrci David Benioff a D. B. Weiss na potíže při hledání správné osoby pro roli Khala Droga. Zkoušeli mnoho herců, ale nenašli nikoho, kdo by ztělesňoval divokého válečníka. Ocitli se na webové stránce fanouškovského konkurzu, kde bylo mnoho lidí, kteří navrhovali právě Momoa na roli Droga. Až do té chvíle pracoval herec pouze na Pobřežní hlídce a seriálu North Shore, spolu s malými projekty. Momoa udělal velký dojem, což ho dovedlo k konkurzu.

Postava Droga neměla mnoho linek, takže proces konkurzu byl trochu obtížný. Momoa požádal běhěm konkurzu, zda by mohl zatančit slavnostní tanec s názvem haka, který se používal k výzvě soupeře nebo k přivítání návštěvníka. Režiséři konkurzu si to tak užívali, že požádali herce, aby to udělal ještě jednou. Očividně to pomohlo, protože Momoa tu roli vyhrál. Po roli ve Hře o trůny nakonec dostal i roli Aquamana.