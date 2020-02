Vědci předpověděli malou dobu ledovou. Co když Greta bude muset zpátky do školy? Kdepak, reaguje Šichtařová

„Probůh! Co bude dělat Grétka? Co když bude muset zpátky do školy? Ale ona si jistě poradí. Řekne, že za dobu ledovou mohou třeba NOx a musíme stávkovat za likvidaci aut, abychom nezmrzli. Aneb ještě jsme tu neměli likvidaci lidstva hurikány, sopkami a kosmickým zářením - pochopitelně vše kvůli činnosti člověka,“ napsala Šichtařová na svých sociálních sítích a připojila link na článek portálu televize Nova.

V něm se píše, že v příštích 33 letech planetu Zemi čeká mráz a sněhové bouře, přičemž dojde k citelnému ochlazení. Důvodem pro to má být takzvané solární minimum.

„Odborníci z NASA se domnívají, že v roce 2020 dojde k největšímu solárnímu minimu za posledních dvě stě let. Sluneční paprsky se na naši planetu nebudou dostávat v potřebné intenzitě, což může způsobit dlouhé zimy, které mohou být výrazně chladnější,“ stojí v článku portálu.

Podle odborníků, které Nova cituje, se bude jednat o změnu počasí, která bude mít na lidstvo velký dopad. Hlavně se bude týkat produkce potravin. „Slunce pomalu přechází do období hibernace,“ cituje portál jednoho z expertů.

Jak píše portál, solární minimum je normální záležitostí pro Slunce, přičemž k němu dochází každých 11 let. Nyní ale Slunce čeká solární minimum, k němuž dochází jednou za 400 let. V tomto případě se jedná o takzvané velké solární minimum, kdy Sluneční aktivita klese více než obvykle. Aktivita Slunce by opět měla zesílit v roce 2053.

Experti citovaní Novou prohlásili, že je možné, že zažijeme zimy, které budou podobné zimám v Kanadě, kde klesá teplota k mínus 50 stupňům Celsia. The Sun informoval, že poslední velké solární minimum se odehrálo v letech 1645 až 1717. Teploty by přitom měly klesnout po celém světě.

Greta Thunbergová a deprese

Nedávno vyšlo najevo, že klimatická aktivistka Greta Thunbergová si svým aktivismem léči své psychické problémy. Jak řekl její otec – do té doby, než se stala klimatickou aktivistkou, trpěla psychickými problémy a depresemi. Nyní je údajně mnohem šťastnější.