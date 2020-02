Vědci našli způsob, jak zastavit růst rakovinných nádorů

Vědci se zaměřili na vlastnosti proteinů kódovaných genem MYC. Slouží jako onkogen pro mnoho nádorů, například mutace uvnitř tohoto genu způsobují Burkittův lymfom.

Předtím se odborníci snažili přímo zablokovat aktivitu těchto proteinů, ale neúspěšně. Profesor William Tansey a jeho kolegové z Vanderbiltové University šli ještě dál a zkoumali interakce MYC s kofaktorem WDR5 na laboratorní modelu Burkittova lymfomu, který je u nemocných pacientů obzvláště agresivní. Po přerušení tohoto spojení vědci zjistili, že rakovina začala rychle ustupovat.

Vědci předpokládají, že tento objev může přispět ke vzniku nových metod lékové terapie. V tiskové zprávě vědecké práce je uvedeno, že v samotných USA činí podíl onkogenních mutací MYC přibližně sto tisíc úmrtí ročně.

Světový den rakoviny

Rakovina žaludku se řadí na páté místo na světě v prevalenci (počet pacientů s daným onemocněním v určité době) a je na třetím místě v úmrtnosti. Tyto ukazatelé se také liší v závislosti na typu rakoviny v různých částech těla. Většina případů rakoviny žaludku je spojena s infekcí Helicobacter pylori. Úroveň nemocnosti a úmrtnosti na rakovinu děložního čípku v mnoha zemích v posledních desetiletích klesala.

„Byl to výsledek odhalení prekancerózních podmínek screeningem. Mladší generace v některých zemích ovšem nárůst těchto ukazatelů zaznamenaly,“ je uvedeno ve zprávě.

Světový den boje proti rakovině se slaví každoročně 4. února z iniciativy Mezinárodní unie proti rakovině. Jeho cílem je zvýšit povědomí o rakovině jako jedné z nejrozšířenějších nemocí naší doby a upozornit veřejnost na potřebu její detekce a léčby.

Ministerstvo zdravotnictví rozesílá balíčky na vyšetření

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR spouští unikátní pilotní projekt. Od úterý 14. ledna začíná s pomocí České pošty rozesílat pilotní balíčky se samoodběrovou sadou na vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku.

„Pokud by se díky samoodběrovému vyšetření, které nyní testujeme, podařilo zachránit byť jen jeden lidský život, byl by to významný úspěch,“ zdůraznil význam pilotního projektu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jak se uvádí v tiskové zprávě ministerstva zdravotnictví, takzvaný kolorektální karcinom patří mezi nejčastější zhoubné nádory. Ročně je v Česku diagnostikováno přibližně 7 500 nových onemocnění a téměř 3 500 pacientů na toto onemocnění každý rok umírá. Jde o závažné onemocnění, které je na začátku zcela bez příznaků, a proto je často objeveno příliš pozdě.