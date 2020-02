Americká společnost ukázala zničení systémů podobných S-400. Video

Video bylo zveřejněno na oficiálním kanálu společnosti na YouTube. Na něm vrtulník letí v horách, uvolňuje munici a následně klesá do lesa. Poté pomocí naváděcího systému směřuje stroj prostředky ničení na kolonu vojenské techniky, kde jsou systémy protivzdušné ochrany, velmi podobné ruským systémům S-400 Triumf. V důsledku útoku jsou zničeny dvě odpalovací zařízení a radarová stanice.

S-400 Triumf je ruský protiletadlový raketový systém velkého a středního doletu určený na likvidaci všech dnes existujících a výhledových vzdušných a kosmických útočných prostředků.

Po mnoho let jsou S-400 předmětem debat světových médií kvůli kontraktům na dodávky těchto systémů, které podepsalo Rusko s Indií, Tureckem a Čínou. Co se týče Indie, tak jen před dvěma dny bylo informováno o tom, že Rusko zahájilo výrobu protiletadlových raketových systémů S-400 právě pro tuto zemi.

Začátkem října roku 2018 uzavřely Rusko a Indie smlouvu na dodávky komplexů S-400. Pět pluků nejnovějších protiletadlových raketových systémů bude Indii stát 5,43 miliardy (123 miliard korun) dolarů. Tato transakce byla označena za největší v dějinách Rosoboronexportu. Ukončení dodávek se plánuje na první polovinu roku 2025.

Varování kvůli komplexům S-400 přišlo ze strany USA. Na konci ledna totiž americké ministerstvo zahraničních věcí zveřejnilo varování pro Nové Dillí, aby zvážili indičtí vládci ještě jednou nákup ruských protivzdušných systémů S-400. V opačném případě budou čelit zlobě ve formě amerických sankcí.