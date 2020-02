Fanoušci Hry o trůny: To, že Samwell přežije bitvu o Zimohrad se potvrdilo už ve 2. sérii

Fanoušci pochválili seriál za pohlcující světy a postavy. A zatímco osmá série čelila spravedlivému podílu kritiky, bitva o Zimohrad ve třetí epizodě byla nepochybně něčím, co stálo za podívanou. A tak má nyní několik málo fanoušků tohoto seriálu teorii, že osud Samwella Tarlyho byl předpovězen již ve druhé sérii.

Na konci druhé série Hry o trůny se dívá Sam zblízka na děsivé Bílé chodce. Scéna, o kterou jde, zaujala diváky, protože způsob, jakým je sekvence sestříhána, znamená, že chodci Samwella ušetří poté, co se mu podívají přímo do očí.

Zdá se, že pozdější série jsou s touto scénou v rozporu, protože fanoušci nevidí žádný důvod v tom, proč by se chodci rozhodli ušetřit život chudého Sama. Mohl tento fakt předurčit Samovo přežití v dané bitvě? Právě to si myslí někteří fanoušci. Někteří však poukazují na to, že mohlo jít o problém v režii. Někteří zase tvrdili, že Sam zůstal naživo proto, že by mohl být v pozdějším příběhu užitečný.

Hra o trůny

Seriál Hra o trůny se stal jedním z nejpopulárnějších v dějinách. Získal dobré ohlasy kritiků a má rekordní počet cen Emmy - 47. Seriál pojednává o vymyšleném světě Sedmi království, v němž bojuje o moc řada šlechtických rodin, zatímco lidstvu hrozí smrtelné nebezpečí ze strany nadpřirozených sil.

Seriál se vyznačuje výborným vývojem námětu a postav, nečekanými zvraty, včetně smrti hlavních hrdinů, a rovněž výjevy násilí, jež vzbudily v USA spory o hranicích přípustného na obrazovce. Literárním základem série byl cyklus knih Píseň ledu a plamene od spisovatele George Martina.

Prequel Hry o trůny

V říjnu minulého roku americká televize HBO potvrdila, že připravuje natáčení prequelu seriálu Hry o trůny. Bude se jednat o desetidílný seriál o událostech, které předcházely původní sérii. Televizní řada s názvem Rod draka bude vycházet z knihy Oheň a krev amerického spisovatele George Raymonda Richarda Martina.

Příběh nás zavede o tři století do minulosti a soustředí se na rod Targaryenů. Pilotní epizodu, jakož i několik dalších epizod, bude filmovat Miguel Sapochnik, který natáčel dvě epizody páté sezóny Hry o trůny, stejně jako poslední dvě epizody šesté sezóny, z nichž jedna, Bitva Bastardů, přinesla režisérovi cenu Emmy za nejlepší režii dramatického seriálu v roce 2016.