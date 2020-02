V Číně zemřel lékař, který měl zakázáno hovořit o koronaviru

„Nehledě na všechna úsilí lékařů oftalmolog naší nemocnice Li Wen-liang, který bojoval s novým koronavirem a sám se jím nakazil, zemřel 7. února ve 2:58. Je nám to velmi líto a truchlíme,“ uvádí se ve zprávě, kterou zveřejnila nemocnice.

Dříve noviny Global Times napsaly, že oftalmolog Li Wen-liang zemřel na nákazu koronavirem. Noviny později upřesnily, že podle informací Ústřední nemocnice ve Wu-chanu v současné době podstupuje intenzivní léčbu.

Li Wenliang pracoval v Ústřední nemocnici města Wu-han. 30. prosince napsal kolegům na sociální síti WeChat, že na trhu s mořskými plody Huanan bylo potvrzeno sedm případů SARS (atypické pneumonie). Tehdy doktor ještě nevěděl, že původcem nemoci je nový kmen koronaviru. Lékařův příspěvek se rozšířil napříč čínskými sociálními sítěmi a okamžitě se stal virovým, protože lidé se obávali návratu SARS.

Příští den byl společně se sedmi dalšími lékaři, kteří sdíleli zprávy o rostoucí epidemii, předvolán na policii. Dostali varování a byli požádáni, aby nečinili „nepravdivá prohlášení“, která by mohla vážně narušit veřejný pořádek.

Nicméně 31. prosince čínské orgány informovaly WHO o vypuknutí nové neznámé pneumonie ve Wu-chanu. Odborníci zjistili, že je způsobena koronavirem 2019-nCoV. V Číně bylo nakaženo více než 28 tisíc lidí, zemřelo 563 z nich.

​Vypuknutí koronaviru 2019-nCoV

Koncem prosince čínské úřady informovaly o vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru 2019-nCoV, který se přenáší z člověka na člověka. Celkový počet nakažených po celém světě přesáhl 20 tisíc.

Největší počet nakažených v Evropě hlásí Německo, virus se objevil i v Itálii, ve Španělsku, Francii, Velké Británii, Švédsku a v Norsku. Dva případy hlásí i Rusko.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Počet nakažených již totiž přesáhl úroveň onemocnění při epidemii SARS, která vypukla v roce 2003. WHO globální stav zdravotní nouze vyhlásila teprve pošesté v historii, zatím však není navrženo ani omezení cestování a obchodu. Některé země již přijímají různá opatření – vyhlašují zvláštní stav, uzavírají hranice, ruší lety a nevydávají víza.

Co se týče opatření v České republice, tak v pondělí česká vláda rozhodla, že od 9. února budou zakázány přímé lety mezi Českem a Čínou, aby bylo zabráněno šíření viru do ČR. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který zákaz navrhl, k věci dodal, že úřady pokračují v monitoringu situace kolem epidemie. Česká republika také poskytne Číně finanční pomoc ve výši 10 milionů korun, a to skrze mezinárodní organizace.

Příznaky

Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi. Lékaři také poznamenávají, že v řadě případů byly u infikovaných pozorovány pouze atypické příznaky nemoci a nedocházelo ani k zvýšení teploty, takže přítomnost nebezpečného viru bylo možné zjistit až po dalších testech.