Ředitel WHO informoval o vyčerpání světových zásob lékařských masek

Světové zásoby jednorázových masek a respirátorů nestačí k boji proti šíření nového koronaviru a musí být poskytnuty především lékařům. Na pátečním briefingu to prohlásil Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO).

„Svět se potýká s vážnými problémy na trhu osobních ochranných pomůcek. Poptávka je stokrát vyšší, než je obvyklé, a ceny se zvýšily až 20krát. Tato situace je navíc komplikována tím, že pomůcky osobní ochrany jsou široce a nevhodně používány mimo nemocniční oddělení. V důsledku toho máme dnes vyčerpány zásoby na příštích 4-6 měsíců,“ řekl.

Podle generálního ředitele WHO je v první řadě nutné zajistit ochranné pomůcky pro lékaře a další zdravotnické pracovníky, kteří se potýkají se šířením viru v popředí. To bude vyžadovat 7-10 % tržních příležitostí.

​Vypuknutí koronaviru 2019-nCoV

Koncem prosince čínské úřady informovaly o vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru 2019-nCoV, který se přenáší z člověka na člověka. Celkový počet nakažených po celém světě přesáhl 30 tisíc.

Největší počet nakažených v Evropě hlásí Německo, virus se objevil i v Itálii, ve Španělsku, Francii, Velké Británii, Švédsku a v Norsku. Dva případy hlásí i Rusko.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Počet nakažených již totiž přesáhl úroveň onemocnění při epidemii SARS, která vypukla v roce 2003. WHO globální stav zdravotní nouze vyhlásila teprve pošesté v historii, zatím však není navrženo ani omezení cestování a obchodu. Některé země již přijímají různá opatření – vyhlašují zvláštní stav, uzavírají hranice, ruší lety a nevydávají víza.

Co se týče opatření v České republice, tak v pondělí česká vláda rozhodla, že od 9. února budou zakázány přímé lety mezi Českem a Čínou, aby bylo zabráněno šíření viru do ČR. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který zákaz navrhl, k věci dodal, že úřady pokračují v monitoringu situace kolem epidemie. Česká republika také poskytne Číně finanční pomoc ve výši 10 milionů korun, a to skrze mezinárodní organizace.

Příznaky

Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi. Lékaři také poznamenávají, že v řadě případů byly u infikovaných pozorovány pouze atypické příznaky nemoci a nedocházelo ani k zvýšení teploty, takže přítomnost nebezpečného viru bylo možné zjistit až po dalších testech.